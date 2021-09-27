Переходили дорогу пішохідним переходом: під Києвом Daewoo Lanos збив жінку з 10-річним онуком (фото)

Переходили дорогу пішохідним переходом: під Києвом Daewoo Lanos збив жінку з 10-річним онуком (фото)

Жінку та дитину доправлено до місцевої лікарні.

Під Києвом Daewoo Lanos збив жінку з 10-річним онуком, які переходили дорогу пішохідним переходом.

ДТП сталася 27 вересня у селищі Велика Димерка, що на Броварщині.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні зранку до поліції надійшла інформація про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась в селищі Велика Димерка. За попередньою інформацією, 63-річна жінка переходила дорогу по пішохідному переходу з 10-річним онуком, коли на них здійснив наїзд автомобіль Daewoo Lanos", - йдеться у повідомленні.

Жінку та дитину доправлено до місцевої лікарні.

Автомобіль, яким керував 29-річний місцевий житель, вилучено як речовий доказ та поміщено на майданчик тимчасового тримання.

За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Слідчі поліції Броварщини з'ясовують обставини скоєної дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, у Києві жінка на позашляховику порпалась у сумочці і розбила три автівки.

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