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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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142
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2 хв

Перегрів двигуна влітку: ефективний лайфхак, який може врятувати ваш автомобіль

Літня спека може стати вироком для двигуна. Проте існує перевірений спосіб охолодити авто — за допомогою пічки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль

Ситуація знайома багатьом водіям: за вікном +35 °C, рух вулицями ускладнений, кондиціонер працює на повну, і раптом стрілка температури стрімко піднімається в червону зону. Зупинитися ніде — ні узбіччя, ні парковки поруч. Саме у таку мить вирішальним може стати простий, але маловідомий трюк: увімкнути пічку на повну.

Про це пише «Автопілот».

Цей метод, хоч і здається нелогічним у спеку, має цілком технічне пояснення і підтверджений механіками, які вже не раз рятували клієнтів завдяки йому.

Щоб зрозуміти ефективність методу, потрібно коротко згадати, як працює система охолодження двигуна. В її основі — антифриз, який циркулює через радіатор і забирає тепло від мотора. За нормальних умов термостат регулює цю циркуляцію, відкриваючи «велике коло», коли двигун нагрівається.

Але в екстремальних умовах — спека, затор, підвищене навантаження від кондиціонера, несправності радіатора — цього недостатньо.

Увімкнувши пічку, водій активує додатковий теплообмінник — радіатор салонного обігрівача. Гарячий антифриз починає циркулювати і через нього, а вентилятор обдуває його повітрям, що ще більше посилює охолодження системи.

Як правильно діяти при перегріві:

  1. Негайно вимкніть кондиціонер. Він створює додаткове навантаження на двигун.

  2. Увімкніть пічку на максимальну температуру. Так, навіть у спеку.

  3. Поставте обдув на найвищу швидкість.

  4. Відкрийте всі вікна — гаряче повітря має виходити з салону.

  5. Слідкуйте за температурною стрілкою. Якщо вона стабілізується або опускається — ви виграли час.

Не відкривайте кришку радіатора чи бачка на гарячому двигуні! Це надзвичайно небезпечно — температура антифризу перевищує 100 °C, і під тиском він може спричинити сильні опіки.

Важливо пам’ятати: цей трюк — не ремонт, а аварійний захід, що дозволяє безпечно дістатися до СТО або хоча б узбіччя.

Після зупинки:

  • Заглушіть двигун і дайте йому охолонути щонайменше 20–30 хвилин.

  • Тільки після цього обережно перевірте рівень антифризу.

  • Якщо бачите потьоки, тріщини або запах охолоджувача — зверніться до фахівця.

Вартість ремонту у таких випадках може сягати від 30 до 100 тисяч гривень, що цілком порівняно з ціною вживаного авто.

Нагадаємо, різкий скрип або вереск, що лунає з-під коліс, може миттєво викликати паніку у будь-якого водія. Перша думка — гальмівні колодки стерті, диски пошкоджені, а це означає — дорогий ремонт. Але насправді не все так страшно.

У більшості випадків скрип — це не поломка, а наслідок банального забруднення.

Метод простий: розігріти гальмівну систему через кілька інтенсивних, але контрольованих гальмувань. Цю процедуру водії називають «пропалюванням гальм». Знайдіть безпечне місце — порожня парковка або пряма ділянка дороги, розженете авто до 60–70 км/год, і 3–5 разів різко пригальмуйте. Це дозволить знищити наліплий бруд і повернути тишу на поворотах.

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