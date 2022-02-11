Переплутав дорогу з замерзлим озером: водій новенького Ford Bronco епічно втопив свій позашляховик

Чоловіку вдалося дістати свій автомобіль лише через два дні.

В американському штаті Огайо, власник нового Ford Bronco втопив свій позашляховик у замерзлому озері.

Водій позашляховика проїхав повз знаку “дорога закрита” і переплутав замерзле озеро з дорогою. Результат очікуваний – автомобіль опинився у воді. Про це повідомляє видання The Drive.

Під вагою чималого авто, лід не витримав та тріснув. Машина занурилась у воду по самий дах, тож, авто змогли витягти лише через кілька днів. Очевидці розповідають, що в цьому місці дійсно є дорога, але вночі чоловік не побачив, що він збився зі шляху і потрапив у халепу.

Зверху утворилася крижана кірка, яка “зросла” з льодом, що покривав більш високу частину дороги, утворивши однорідну поверхню. Це й збило з пантелику власника Bronco, а знак він міг не помітити через хуртовину.

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Багато хто з водіїв скаржився на дах авто, через те, що в салон постійно потрапляє сніг, але в цьому випадку він дуже допоміг. Коли машина почала уходити під воду, чоловік відкрив свій дах і саме через нього йому та пасажирам вдалося вилізти з пастки.

На щастя, обійшлося без жертв і травм. Водій дочекався поки рівень річки повернеться у норму і власноруч витяг своє авто з води. Звісно, після кількох днів у воді, автомобіль був у досить поганому стані. Скоріш за все, ми можемо незабаром чекати його на нашому ринку, як “не битий” та ”не фарбований”.

Нагадаємо, що Ford представив нову версію позашляховика, який "підірвав" ринок продажу.