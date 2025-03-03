Перетин кордону для водіїв змінився: кого більше не випустять із країни

Ці зміни були ухвалені урядом України та спрямовані на посилення контролю за перетином кордону під час воєнного стану.

В Україні набули чинності нові правила перетину кордону для водіїв, які займаються перевезенням гуманітарної та медичної допомоги. Відтепер вони не можуть виїжджати за спрощеною процедурою через систему “Шлях”, а повинні відповідати загальним критеріям виїзду, визначеним урядом.

Про це пише "Твоя Машина".

Раніше водії-гуманітарники мали можливість отримати дозвіл на виїзд через систему “Шлях”, рішення про що ухвалювали Мінінфраструктури або обласні військові адміністрації. Однак цей механізм більше не працює.

Відтепер усі водії, які перевозять гуманітарну допомогу, можуть виїжджати за кордон лише за загальними правилами, тобто якщо вони підпадають під дозволені законом категорії осіб.

Хто тепер може перетнути кордон

Згідно з оновленими нормами, право на виїзд мають:

Особи, виключені з військового обліку.

Чоловіки, які виховують трьох і більше дітей.

Інші категорії осіб, визначені чинним законодавством.

Таким чином, без спеціального дозволу у системі “Шлях” водії більше не можуть виїжджати, якщо вони не підпадають під загальні критерії уряду.

Оновлені вимоги вже діють після їхнього офіційного опублікування. Прикордонники більше не пропускають водіїв, які раніше отримували дозволи через “Шлях”, якщо вони не відповідають загальним нормам виїзду.

Нагадаємо, з настанням весни автомобіль потребує ретельної діагностики, адже зимові умови залишають свій відбиток на стані ключових вузлів та систем. Холод, реагенти та дорожній бруд можуть пошкодити окремі деталі, тому важливо своєчасно перевірити машину, щоб уникнути несправностей у теплий період.

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