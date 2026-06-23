Перевозити красиво: нове амплуа TOYOTA HILUX

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Легендарний автомобіль нового, 9-го покоління — це все ще серйозний рамний пікап. І він, як і раніше, чудово робить свою справу там, де козам роги правлять. Не дивно, адже за майже шістдесят років своєї історії Toyota Hilux здобув репутацію чи не найнадійнішого пікапа у світі, і одного з найпопулярніших: загальний обсяг продажів перевищив 27 мільйонів одиниць. Але відтепер до цієї надважливої якості додалося ще багато переваг. Тож нижче й розповімо, чим вас здивує новий Toyota Hilux, який буде представлений в Україні з 6-ступеневим автоматом, повним приводом та у чотирьох комплектаціях: Business, Comfort, Premium і флагманська Legend.

Залишившись в тих же габаритах, що і попередник, — довжина 5320 мм, ширина 1855-1885 мм (починаючи з оснащення Comfort автомобіль дещо ширший завдяки розширювачам арок), та висота 1815 мм — зовні новий Toyota Hilux справляє зовсім інше враження.

Відповідно до концепції Tough x Agile, у дизайні чітко відображені найактуальніші риси сучасного фірмового стилю Toyota, як-от сітчаста радіаторна решітка з комірцями характерної форми, цікаві декоративні дефлектори у кутах бампера та розташовані майже на рівні капоту світлодіодні фари, що вдало з’єднані центральною планкою з класичним написом TOYOTA.

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На кузові з’явилися нові задні бічні підніжки, ширші основні підніжки. Також було оновлено задню сходинку для зручнішого доступу до вантажного відсіку. При цьому новий Toyota Hilux зберіг чудові показники геометричної прохідності. Кут в’їзду складає 29 градусів, з’їзду — 24, а кліренс між осями, точно як і у минулого покоління, сягає вражаючих 310 мм.

Як і раніше, новий Toyota Hilux доступний на українському ринку із повнорозмірною кабіною, але враження від неї геть інше. Салон оновлено відповідно до тієї ж концепції Tough x Agile, і це зовсім новий рівень тактильного та візуального сприйняття простору. За стилем та ергономікою інтер’єр нового пікапа перегукується із Toyota Land Cruiser Prado, об’єднуючи обидва легендарні рамні позашляховики Toyota впізнаваною естетикою.

Нова тонка панель приладів дозволила відчутно покращити оглядовість завдяки зниженному положенню козирка інструментального кластера. Прилади тепер виключно цифрові, з діагоналлю 7 або 12,3 дюйма.

Також Toyota Hilux у усіх оснащеннях, окрім базового, пропонує збільшений 12,3-дюймовий HD-дисплей мультимедійної системи, тоді як в базовій комплектації Business — мультимедійка з 9-дюймовим дисплеєм. Втім, геть усі версії новенького Hilux підтримують підключення смартфонів через Apple CarPlay та Android Auto.

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Передні сидіння отримали подушки з щільнішою оббивкою та новим наповнювачем, що забезпечує більш рівномірний розподіл ваги тіла. А у вищих комплектаціях встановлені справжні крісла, з електрорегулюванням та подовженою подушкою. Оновлена конструкція підголівників забезпечує ліпший захист від хлистових травм шиї.

До послуг водія — легендарна система постійного повного привода Toyota з передаточними числами головної передачі 3,09 та знижувальним рядом 2,56. Але вмикати потрібний режим стало набагато зручніше: під панеллю клімат-контролю розташовано нову зону керування повним приводом, яку виконано у стилістиці Toyota Land Cruiser Prado. Тут згруповано всі перемикачі, що забезпечують швидку та безпомилкову зміну режимів навіть під час руху. Кермо — до речі, цілком нове та дуже симпатичне — тепер значно приємніше тримати в руках, оскільки Toyota Hilux отримав електропідсилювач керма EPS.

Незалежна передня підвіска з подвійними поперечними важелями та стійками MacPherson, а також жорсткий задній міст на листових ресорах залишилися на своїх місцях. Втім, проведено масштабну модернізацію добре відомої конструкції: змінено характеристики пружин, амортизаторів та ресор, підвищена жорсткість стабілізатора поперечної стійкості.

І все — задля покращення керованості та комфорту. Його додають й системи Multi-Terrain Monitor (MTM) та Multi-Terrain Select (MTS), якими оснащені усі комплектації, окрім Business. Водій може обирати з п’яти спеціальних режимів роботи; передбачено також автоматичний режим, у якому пікап сам знайде потрібні налаштування відповідно до типу покриття та умов руху.

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Серце пікапа — 2,8-літровий дизельний двигун, який доповнено системою м’якого гібрида на 48 В. Силовий агрегат розвиває максимальну потужність 204 к.с./150 кВт при 3 400 об/хв та забезпечує 500 Нм крутного моменту в діапазоні 1 600–2 800 об/хв. Це вже друге, вдосконалене покоління мотору 1GD-FTV. Тут посилена турбина з додатковим контуром охолодження, форсунки з датчиками температури та тиску для більш точного впорскування (тиск — до 250 МПа). А ще — нова форма камери згоряння та масляний насос з двома режимами роботи. Цей мотор довів свою досконалість не лише на минулому поколінні Hilux, але й на Toyota Land Cruiser Prado.

Новий Toyota Hilux отримав найдосконаліший пакет безпеки та передових систем допомоги водію Toyota T-Mate. Пікап чудово відстежує траєкторію руху та утримує себе у центрі смуги. Або, навпаки, розпізнає, коли доцільно зміститися з траєкторії — до прикладу, під час об’їзду транспортних засобів, припаркованих уздовж дороги. А побачивши небезпеку (пішохода на узбіччі, велосипедиста або припаркований автомобіль) і ризик зіткнення, забезпечує підрулювання та легке підгальмовування.

Комплекс активної безпеки Toyota Safety Sense вийшов на принципово новий рівень, і електронних асистентів водія тут — хоч греблю гати!

Моніторинг сліпих зон (BSM), система безпечного виходу з автомобіля (SEA) та гальмування під час паркування (PKSB), система проактивної допомоги водію (PDA) під час руху на низьких швидкостях та багато, багато іншого.

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Тепер зрозуміло, чому саме ви будете вражені, зустрівшись з новим Toyota Hilux! Не відкладайте цю зустріч, адже завжди краще особисто побачити, ніж сто разів почути.

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