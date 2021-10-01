"Перевзути" авто на зиму стане дорожче: чому зросли ціни на шини

"Перевзути" авто на зиму стане дорожче: чому зросли ціни на шини

Експерти прогнозують, що гума і надалі продовжить зростати у ціні.

Цього року встановлення зимових шин на автомобіль стане дорожче. Гума подорожчала через низку причин і продовжить підніматися у ціні.

Як повідомляє сайт UBR, експерти прогнозують, що у 2021-му підготувати авто до зими буде на 15% дорожче, ніж минулого року.

Про підвищення цін попереджали ще влітку, коли стало відомо про дефіцит натурального каучуку, який є важливою сировиною у виробництві шин.

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Його пропозиція різко знизилася через збільшення попиту від медичної галузі у зв'язку з пандемією коронавірусу, неврожай, спричинений природніми катаклізмами, та поширення хвороби дерев, з яких добувають матеріал.

Також на зріст цін вплинула вартість доставки з Китаю та азійських країн, яка збільшилася в декілька разів. Експерт зазначає, що це також впливає на вартість гуми і на зменшення її кількості у магазинах. Ряд виробників підвищив ціни деяких позицій на 5-10%, і ця тенденція продовжиться.

Крім того, подорожчання шин пришвидшилося через те, що їхні виробники не можуть в повному обсязі задовольнити підвищення попиту після спаду в 2020 році. Деякі заводи досі працюють не на повну потужність.

Фахівець розповів, що гума від популярних брендів буде коштувати дуже дорого, а запаси із минулих років дуже швидко продаються. Водночас нові шини не встигають привести. Спостерігається, що деякі розміри подорожчали на 30%, а велика гума зараз у дефіциті.

Найпоширеніший розмір "коліс" 205-55-16 популярних моделей в економ- і преміум-сегменті коштує від 1100 грн до 2700 грн. Найбільший попит в Україні в середньому сегменті мають шини Hankook, а в "преміум" – Michelin X-Ice Snow.

Раніше повідомлялося, що на шиномонтажах діють шахрайські схеми.

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