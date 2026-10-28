"Перевзуйте" автомобілі вже зараз: якою буде погода в Україні до кінця жовтня

Зимові шини / © Associated Press

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Через зміну погодних умов водіям в Україні варто подбати про заміну літніх шин на зимові, хоча різкого похолодання та стійкого снігового покриву найближчим часом синоптики не очікують.

Про це повідомила начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в коментарі «РБК-Україна».

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Чому водіям радять не відкладати заміну шин

За словами Наталії Птухи, на початку листопада можливі погодні умови, характерні для зимового періоду. Температура поступово знижуватиметься як уночі, так і вдень, а опади можуть набувати змішаного характеру.

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Зокрема, замість звичайного дощу подекуди можливі дощ із мокрим снігом або мокрий сніг.

«Це якраз-таки та погода, яка притаманна листопаду», — пояснила фахівчиня.

Вона наголосила, що водіям уже варто замислитися про сезонну заміну шин, оскільки передумови для появи змішаних опадів поступово формуються.

Водночас синоптики наразі не прогнозують різкого зниження температури, морозів або тривалих снігопадів зі стійким сніговим покривом упродовж наступного тижня.

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За словами Птухи, прогнози на конкретні дати уточнюватимуть у міру наближення до них. Офіційні прогнози погоди Укргідрометцентр надає на три-п’ять діб.

Якою буде погода в Україні 29–31 жовтня

За прогнозом Укргідрометцентру, наприкінці жовтня у різних регіонах України очікуються відмінні погодні умови.

У четвер, 29 жовтня, невеликі та помірні дощі можливі майже по всій країні, крім західних і східних областей. На півдні вночі місцями прогнозують значні опади. В західних регіонах уночі та вранці можливі тумани.

У п’ятницю, 30 жовтня, та суботу, 31 жовтня, переважатиме погода без істотних опадів.

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Температура повітря наприкінці жовтня становитиме в середньому по Україні:

вночі — від +2 до +10 °C;

вдень — від +7 до +14 °C.

На півдні буде тепліше: вночі очікується від +8 до +13 °C, вдень — від +12 до +17 °C.

Нагадаємо про 15 функцій автомобіля, які здивують навіть досвідчених водіїв.

Також раніше йшлося про четвертий, білий сигнал світлофора.

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