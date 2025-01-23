Перший автомобіль: які моделі стануть найкращим вибором 2025 року

У 2025 році виділено десять найкращих авто для новачків, що відповідають критеріям надійності та економічності.

Якщо ви шукаєте свій перший автомобіль, експерти CarBuzz радять звернути увагу на моделі, які поєднують доступну ціну, високу надійність та економічність. У 2025 році виділено десять найкращих авто для новачків, що відповідають цим критеріям.

1. Nissan Versa (692–854 тис. грн)

• Двигун: 1,6 л, 122 к.с., 155 Нм.

• Витрата пального: 6,7 л/100 км.

• Особливості: високий рейтинг надійності (87/100 J.D. Power), семидюймовий екран, базові системи безпеки.

Hyundai Kona 2025

2. Hyundai Kona (1,015–1,328 млн грн)

• Двигуни: 2,0 л (147 к.с.), 1,6 л турбо (190 к.с.).

• Витрата пального: до 6,9 л/100 км.

• Особливості: компактний SUV із сучасними технологіями (Apple CarPlay, Lane Keeping Assist).

Honda Civic 2025

3. Honda Civic (1,007–1,325 млн грн)

• Двигун: 2,0 л, 158 к.с.

• Витрата пального: 6,3 л/100 км.

• Особливості: Honda Sensing, комфортний салон, відмінна керованість.

Toyota Corolla Hybrid

4. Toyota Corolla Hybrid (988 тис.–1,188 млн грн)

• Двигун: гібридний 1,8 л, 122 к.с.

• Витрата пального: 4,7 л/100 км.

• Особливості: економічний гібридний двигун, преміальне оздоблення.

Mazda CX-30

5. Mazda CX-30 (1,038–1,533 млн грн)

• Двигуни: 2,5 л (191–250 к.с.).

• Витрата пального: 7,6–8,7 л/100 км.

• Особливості: преміальний інтер’єр, високий рівень безпеки, динамічний характер.

Ford Maverick

6. Ford Maverick (1,096–1,666 млн грн)

• Двигуни: гібридний 2,5 л (191 к.с.), 2,0 л турбо (250 к.с.).

• Витрата пального: 6,4 л/100 км (гібрид).

• Особливості: компактний пікап із відмінною вантажопідйомністю.

Subaru WRX

7. Subaru WRX (1,483–1,894 млн грн)

• Двигун: 2,4 л турбо, 271 к.с.

• Витрата пального: 9,8 л/100 км.

• Особливості: спортивний характер, повний привід, надійність у будь-яких умовах.

Kia K4

8. Kia K4 (880 тис.–1,165 млн грн)

• Двигун: 2,0 л, 147 к.с.

• Витрата пального: 6,9 л/100 км.

• Особливості: сучасний дизайн, економічність, базове оснащення.

Chevrolet Trax

9. Chevrolet Trax (846 тис.–1,007 млн грн)

• Двигун: 1,2 л турбо, 137 к.с.

• Витрата пального: 7,1 л/100 км.

• Особливості: практичний недорогий кросовер із базовими опціями.

Toyota Corolla Cross Hybrid

10. Toyota Corolla Cross Hybrid (1,178–1,310 млн грн)

• Двигун: гібридний 2,0 л, 196 к.с.

• Витрата пального: 5,6 л/100 км.

• Особливості: просторий салон, високий рейтинг надійності.

Ці моделі поєднують у собі комфорт, технологічність та економічність, роблячи їх ідеальним вибором для водіїв-початківців у 2025 році.

Нагадаємо, що в Україні порушення правил дорожнього руху зазвичай карається адміністративними штрафами, але в окремих випадках поліцейські можуть обмежитися попередженням.