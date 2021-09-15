Перший у світі серійний електричний пікап зійшов з конвеєра: які його особливості

Він може проїхати на одному заряді 505 кілометрів і розганяється до 96 км/год за 3,0 секунди.
Компанія Rivian почала виробництво першого у світі електричного пікапа R1T.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter генеральний директор компанії Роберт Скаріндж.
"Після кількох місяців підготовок перед виробництвом, сьогодні вранці наш перший серійний автомобіль з’їхав з виробничої лінії! Колективні зусилля нашої команди зробили цей момент можливим. Не можемо дочекатися, щоб доставити їх у руки наших клієнтів!", – написав Скаріндж.
R1T дебютував на автосалоні в Лос-Анджелесі 2018 року, а його вихід був запланований на 2020 рік. Через коронавірус цього не сталося, і потім випуск моделі неодноразово затримувався через різні питання.
Ємність акумулятора не розкривається, але відомо, що електричний пікап може проїхати на одному заряді 505 кілометрів. Він має повний привід і розганяться до 96 км/год за 3,0 секунди.
Електрокар має зарядний пристрій на 11,5 кВт, який дозволяє отримати до 40 кілометрів пробігу за годину заряду. А зі швидкою зарядкою постійного струму – 225 км за 20 хвилин. Вантажний відсік пікапа має майже метр у глибину. Крім того, авто може буксирувати до 4 990 кілограм.
Перші R1T вироблятимуть у комплектації Launch Editions, яка коштує 73 000 доларів. Вона оснащена 20-дюймовими або 22-дюймовими легкосплавними дисками, шкіряним кермом з підігрівом, сидіннями з екологічною шкірою та підігрівом, аудіосистемою Meridian та 16-дюймовою інформаційно-розважальною системою.
На початку наступного року вийдуть версії Adventure та Explore. Останній буде коштувати від 67 500 доларів. Планується також, що в 2022 році надійде акумулятор за 10 000 доларів США, який збільшить дальність ходу до понад 644 км.
Нагадаємо, що R1T ще й може спокійно їздити у воді.