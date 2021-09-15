Перший у світі серійний електричний пікап зійшов з конвеєра: які його особливості

Перший у світі серійний електричний пікап зійшов з конвеєра: які його особливості

Він може проїхати на одному заряді 505 кілометрів і розганяється до 96 км/год за 3,0 секунди.

Компанія Rivian почала виробництво першого у світі електричного пікапа R1T.

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter генеральний директор компанії Роберт Скаріндж.

"Після кількох місяців підготовок перед виробництвом, сьогодні вранці наш перший серійний автомобіль з’їхав з виробничої лінії! Колективні зусилля нашої команди зробили цей момент можливим. Не можемо дочекатися, щоб доставити їх у руки наших клієнтів!", – написав Скаріндж.

R1T дебютував на автосалоні в Лос-Анджелесі 2018 року, а його вихід був запланований на 2020 рік. Через коронавірус ​​цього не сталося, і потім випуск моделі неодноразово затримувався через різні питання.

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Ємність акумулятора не розкривається, але відомо, що електричний пікап може проїхати на одному заряді 505 кілометрів. Він має повний привід і розганяться до 96 км/год за 3,0 секунди.

Електрокар має зарядний пристрій на 11,5 кВт, який дозволяє отримати до 40 кілометрів пробігу за годину заряду. А зі швидкою зарядкою постійного струму – 225 км за 20 хвилин. Вантажний відсік пікапа має майже метр у глибину. Крім того, авто може буксирувати до 4 990 кілограм.

Перші R1T вироблятимуть у комплектації Launch Editions, яка коштує 73 000 доларів. Вона оснащена 20-дюймовими або 22-дюймовими легкосплавними дисками, шкіряним кермом з підігрівом, сидіннями з екологічною шкірою та підігрівом, аудіосистемою Meridian та 16-дюймовою інформаційно-розважальною системою.

На початку наступного року вийдуть версії Adventure та Explore. Останній буде коштувати від 67 500 доларів. Планується також, що в 2022 році надійде акумулятор за 10 000 доларів США, який збільшить дальність ходу до понад 644 км.

Twitter / RJ Scaringe

Нагадаємо, що R1T ще й може спокійно їздити у воді.

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