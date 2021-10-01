Перший у світі серійний електропікап блискавично подолав найскладнішу трасу для позашляховиків: відео

Перший у світі серійний електропікап блискавично подолав найскладнішу трасу для позашляховиків: відео

Цей автомобіль має 835 "коней" потужності.

Як відомо, пів місяця тому компанія Rivian почала виробництво першого у світі електричного пікапа R1T.

Тепер, за інформацією Carscoops, цей автомобіль виїхав на дорожні випробування, де його очікувала найскладніша траса для позашляховиків, яка розташовується неподалік від містечка Моаб, штат Юта.

Якщо "Зелене пекло" Нюрбургрингу вважається Меккою для всіх шанувальників спортивних автомобілів, то для фанів off-road таким місцем можна сміливо назвати "Ворота пекла". Химерний рельєф став прекрасним місцем для тестування позашляховиків та власних нервів.

Завдяки хорошій геометричній прохідності та довгохідній підвісці подолання "Воріт пекла" для Rivian R1T виявилися складним, але цілком здійсненним завданням. Варто також відзначити, що це перший і поки єдиний серійний автомобіль без спеціальної підготовки, який зміг пройти таке випробування.

Додамо, що R1T дебютував на автосалоні в Лос-Анджелесі 2018 року, а його вихід був запланований на 2020 рік. Через коронавірус ​​цього не сталося, і потім випуск моделі неодноразово затримувався через різні питання.

Ємність акумулятора не розкривається, але відомо, що електричний пікап може проїхати на одному заряді 505 кілометрів. Rivian R1T має у своєму арсеналі потужну раму, чотири електромотори сумарною потужністю 835 к.с. На розгін до першої "сотні" пікапу потрібно всього 4,9 с, а максимальна швидкість досягає 201 км/год. Пікап має повний привід і розганяється до 96 км/год за 3,0 секунди.

Перші R1T вироблятимуть у комплектації Launch Editions, яка коштує 73 тисячі доларів. На початку наступного року вийдуть версії Adventure та Explore. Останній буде коштувати від 67 500 доларів.

Раніше Rivian R1T занурили у воду для випробувань.

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