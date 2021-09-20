Перший в історії електромобіль від Cadillac розкупили за 19 хвилин

Перший в історії електромобіль від Cadillac розкупили за 19 хвилин

Початок поставок заплановано на другий квартал 2022 року.

Електромобіль Cadillac Lyriq викликав неймовірний ажіотаж на ринку.

Як повідомляє Electrek, увесь тираж цієї моделі, який було підготовлено до резервування, вдалося реалізувати за всього 19 хвилин. Зазначається, що приймання замовлень було відкрито 18 вересня. Аби забронювати автомобіль, покупцям потрібно було внести заставу в розмірі 100 доларів.

Інші рівні виконання Cadillac Lyriq поки недоступні для замовлення. У чому особливість Debut Edition і яку кількість автомобілів Cadillac приготував до старту продажу - не повідомляється, проте навряд чи перша партія була великою. За інформацією Electrek з посиланням на одного з дилерів в США, в неї входило 1 500 автомобілів.

media.cadillac.com

Новинка створена на новій електричній задньопривідній платформі Ultium. Батарея енергоємністю 100 кВтг живить 340-сильний електромотор. Повністю зарядженої АКБ вистачить, щоб подолати дистанцію понад 300 миль (483 км).

Lyriq може використовувати швидкісні термінали для зарядки потужністю до 190 кВт, що дозволить за 10 хвилин зарядити батарею для подорожі на відстань понад 120 км. Вдома кросовер можна заряджати від зарядної станції на 19,2 кВт. За кожну годину роботи вона дозволить збільшити запас ходу на 84 км.

Щодо вартості, то Cadillac Lyriq коштує 59 990 доларів .

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