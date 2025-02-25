Перший в історії: Volkswagen повідомив про "розумний" автомобіль — ціна та дата випуску

У спільному підприємстві Rivian Volkswagen розроблять інноваційну електричну архітектуру, яка стане основою для майбутніх моделей.

Німецький автобудівник Volkswagen готує свій перший розумний автомобіль до 2027 року. Модель стане флагманською за всю історію автомобільного будівництва.

Про це йдеться у повідомленні uamotors.

Нове авто (SDV) являтиме собою не просто новий автомобіль, а модель, що повністю керується через програмне забезпечення.

Модель не буде ні Golf, ні T-Roc, а зовсім новим автомобілем, який стане доступним 2027 року.

Відомо, що це буде електричний компактний автомобіль з ціною близько 20 тис. євро. Він буде побудований на платформі MEB, а потім перейде на нове покоління архітектури SSP, що забезпечить повну цифровізацію та масштабованість. Модель ID.Every 1 буде представлена ​​вже в березні 2025 року.

Як зазначено в повідомленні, це значний крок для ринку автомобілів 2025 року та трансформації електромобілів, що відкриває нові можливості для програмного тюнінгу автомобілів та покращення взаємодії з користувачем.

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