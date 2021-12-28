Першу партію нового флагманського кросовера Geely на базі Volvo розібрали за вісім хвилин

Його власники отримають довічну гарантію на автомобіль та акумулятор, а також безкоштовну допомогу на дорозі.

Перший тираж нового кросовера Geely KX11, який побудований в кооперації з фахівцями шведської Volvo, викликав шалений ажіотаж на ринку Китаю.

Про це повідомляє Autohome.

Зазначимо, що новинка стала третьою моделлю компанії, що використовує платформу Compact Modular Architecture (CMA), після моделей Xingyue та Xingrui. В основу новинки лягла архітектура CMA, на якій базується кросовер Geely Tugella і седан Preface, а також кросовер Volvo XC40.

У Піднебесній цей автомобіль має назву Xingyue L. У передній частині увагу привертає величезна п'ятикутна решітка з вертикальними ламелями, тонкі світлодіодні фари з незвичайною графікою і масивний бампер з великими повітрозабірниками. Кросовер отримав цифровий кокпіт із кількома моніторами, а конфігурація салону буде 5 або 7-місцевою, залежно від потреб клієнтів. В оснащення салону увійде величезний екран, який об'єднає в собі цифрову приладову панель, мультимедійну систему і тачскрин для переднього пасажира.

autohome

Заряджати від мережі Geely KX11 з силовою установкою Hi-X не потрібно, тобто йдеться про звичайний HEV-гібрид. Заявлені характеристики – одні з найкращих у сегменті: 4,8-метровий кросовер витрачає 4,3 літра бензину на 100 кілометрів пробігу у змішаному циклі, автономність досягає позначки 1 300 кілометрів, а в ході рекордного заїзду Geely вдалося проїхати на одному баку бензину 1 426 км.

Гібридний Geely KX11 оснащується силовою установкою, що складається з трициліндрового 1,5-літрового турбомотора та електродвигуна, вбудованого в роботизовану коробку передач. Сумарна віддача - 244 кінські сили і 540 Нм моменту, що крутить, проте особливості конструкції і схема роботи триступінчастої системи тримаються в секреті.

Щодо вартості Geely KX11, то вона становить 173 700 юанів, що еквівалентно 27 300 доларів або 743 тисячі грн. Покупці гібридних кросоверів з першої партії отримають не лише довічну гарантію — Geely оголосила, що депозит у розмірі 5 тисячі юанів буде подвоєний, тобто клієнти отримають тривідсоткову знижку.

Раніше розповідалося про те, що Geely повертається на ринок України.