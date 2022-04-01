Peugeot та Fiat зупиняє виробництво своїх авто у Росії

Peugeot та Fiat зупиняє виробництво своїх авто у Росії

Компанія має проблеми з логістикою та не може отримати потрібні компоненти для виробництва.

Автомобільний концерн Stellantis повідомив про зупинку свого заводу у Росії. В компанії запевняють, що це зумовлено браком комплектуючих, а не нападом Росії на Україну.

Корпорація виготовляє автомобілі марок Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën та Fiat і тепер виробництво цих авто в Росії під загрозою. Про це виданню BFM TV заявив гендиректор компанії Карлос Тавареш.

Єдиний російський завод концерну ПСМА Рус, який базується у Калузі зараз не може повноцінно працювати та випускати нові автомобілі.

"Завод Stellantis в Калузі, Росія, буде змушений припинити роботу через брак деталей, що не зробить світ кращим", - заявив голова автовиробника.

Внаслідок того, що виробництво доведеться заморозити, велика кількість росіян залишиться без роботи. Скільки триватиме криза в компанії не зазначили, але налагодити нову логістику у військовий час досить важко.

Нагадаємо, що нещодавно один з найбільших виробників підшипників "SKF" заявив, що йде з російського ринку.

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