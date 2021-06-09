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Peugeot випустить доступний електричний кросовер, який може з'явитися на ринку України

Peugeot випустить доступний електричний кросовер, який може з'явитися на ринку України

Associated Press

Ця модель стане конкурентом для Dacia Spring.

Компанія Peugeot має намір випустити новий електричний кросовер - e-1008.

Про це повідомляє InsideEVs.

Новинка позиціонується виробником, як послідовник Peugeot 1007, який з’явився на ринку в середині 2000-х. Сам електромобіль буде орієнтований на ринок країн, що розвиваються, зокрема і країни Європи. У такому випадку французька новинка має усі шанси дебютувати і на українському ринку.

Ця модель стане першою моделлю в лінійці моделей SUV бренду. На ринку він виступить в ролі конкурента Dacia Spring. У Мережі вже з'явилися декілька ескізів цієї моделі.

© motor.es
motor.es

Новий e-1008, який позиціонуватиметься, як бюджетний автомобіль, використовуватиме платформу Stellantis CMP, як Peugeot 208. Що стосується зовнішнього вигляду, ескізи дозволяють нам побачити лінію, якої дотримуватимуться дизайнери.

Модель отримає архітектуру CMP і технічними компонентами нагадає Citroen C3. Повідомляється, що новинка отримає кубічні форми, великий простір в багажному відсіку та салоні. На відміну від комплектації e-2008 цей електрокар стане оснащуватися меншим акумулятором і мотором зі зменшеною потужністю в цілях досягнення балансу між продуктивністю і автономністю.

© motor.es
motor.es

Ціни на новинку поки не оголошені. Очікується, що вартість електрокара не перевищить 15 тисяч доларів.

Раніше розповідалося про те, що в Україні стартував продаж нового хетчбека Peugeot 208.