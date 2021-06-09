Peugeot випустить доступний електричний кросовер, який може з'явитися на ринку України

Ця модель стане конкурентом для Dacia Spring.

Компанія Peugeot має намір випустити новий електричний кросовер - e-1008.

Про це повідомляє InsideEVs.

Новинка позиціонується виробником, як послідовник Peugeot 1007, який з’явився на ринку в середині 2000-х. Сам електромобіль буде орієнтований на ринок країн, що розвиваються, зокрема і країни Європи. У такому випадку французька новинка має усі шанси дебютувати і на українському ринку.

Ця модель стане першою моделлю в лінійці моделей SUV бренду. На ринку він виступить в ролі конкурента Dacia Spring. У Мережі вже з'явилися декілька ескізів цієї моделі.

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Новий e-1008, який позиціонуватиметься, як бюджетний автомобіль, використовуватиме платформу Stellantis CMP, як Peugeot 208. Що стосується зовнішнього вигляду, ескізи дозволяють нам побачити лінію, якої дотримуватимуться дизайнери.

Модель отримає архітектуру CMP і технічними компонентами нагадає Citroen C3. Повідомляється, що новинка отримає кубічні форми, великий простір в багажному відсіку та салоні. На відміну від комплектації e-2008 цей електрокар стане оснащуватися меншим акумулятором і мотором зі зменшеною потужністю в цілях досягнення балансу між продуктивністю і автономністю.

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Ціни на новинку поки не оголошені. Очікується, що вартість електрокара не перевищить 15 тисяч доларів.

Раніше розповідалося про те, що в Україні стартував продаж нового хетчбека Peugeot 208.

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