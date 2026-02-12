П’яні за кермом: у яких регіонах України найбільше порушників

ДТП / © iStock

В Україні вперше за останні п’ять років зафіксовано спад кількості протоколів за керування транспортними засобами у стані сп’яніння. Попри позитивну динаміку, цифри залишаються вражаючими — понад 138 тисяч випадків за рік, а в окремих регіонах ситуація навіть погіршилася.

Про це пише Опендатабот.

Минулого року правоохоронці склали 138 047 протоколів за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння). Це на 8% менше, ніж у попередньому, 2024 році. Цей показник став переломним, адже протягом останніх років статистика нетверезого водіння демонструвала невпинне зростання.

Водночас зменшилася і частка «п’яних» аварій серед загальної кількості серйозних ДТП. Якщо раніше кожна 25-та аварія з постраждалими ставалася з вини нетверезого керманича, то у 2025 році — кожна 40-ва.

Де п’ють найбільше

Попри загальнонаціональне покращення статистики, у чотирьох областях України зафіксовано зростання кількості п’яних водіїв:

Рівненська область: +19%;

Хмельницька область: +18%;

Харківська область: +8,5%;

Запорізька область: +3%.

Абсолютним антилідером за кількістю складених протоколів стала Дніпропетровщина, де поліція зафіксувала 13 519 випадків.

Найвідповідальніші водії, згідно зі статистикою, мешкають на Херсонщині (1 138 протоколів), Буковині (1 596) та Прикарпатті (1 897).

Скільки смертельних наслідків

Окрім адміністративної відповідальності, понад тисячу водіїв зіткнулися з кримінальним переслідуванням. За даними Офісу Генпрокурора, у 2025 році було відкрито 1 044 кримінальні провадження за ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння). До суду дійшло 59% таких справ.

Всього за рік з вини нетверезих водіїв сталося 643 ДТП з тяжкими наслідками. Ці аварії принесли непоправні втрати, адже 73 людини загинуло, а 857 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Експерти зазначають, що хоча кількість «п’яних» ДТП зменшилася на третину, проблема залишається гострою, особливо в прифронтових та густонаселених регіонах.

Нагадаємо, раніше видання UA.Motors публікувало рекомендації для водіїв щодо дій у разі дорожньо-транспортної пригоди. Експерти наголошували, що навіть досвідчені кермувальники не застраховані від аварій, тому важливо знати базовий алгоритм дій.

Насамперед водіям радять зберігати спокій та подбати про безпеку — перевірити стан пасажирів, увімкнути аварійну сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки. У разі наявності потерпілих необхідно викликати швидку допомогу, а за потреби — рятувальників. Якщо є постраждалі, значні пошкодження або сторони не можуть домовитися про оформлення європротоколу, обов’язково слід звернутися до поліції.

Також фахівці рекомендують повідомити страхову компанію та зібрати контакти свідків. Після цього важливо зафіксувати всі обставини аварії: зробити фото загального плану місця події, дорожніх знаків і розмітки, стану покриття, а також пошкоджень транспортних засобів з різних ракурсів.

Такі дії допоможуть коректно оформити ДТП та уникнути можливих юридичних суперечок у майбутньому.