П’ять найкращих позашляховиків: журнал Top Gear склав список (фото)

Ford Ranger — один з найкращих позашляховиків / © Media Ford

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Топ позашляховиків, що здатні витримати складні умови і не втратити стильний вигляд, надійність та комфорт авто.

Про це йдеться у журналі Top Gear, передає uamotors.

Експерти склали список найкращих позашляховиків і радять звернути увагу на п’ять моделей, що поєднують ці якості.

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Toyota Land Cruiser

Автівка — визнана класика у світі позашляховиків. Модель відома своєю витривалістю і довговічністю. Легендарний автомобіль однаково добре почувається як у суворих умовах бездоріжжя, так і на міських дорогах, забезпечуючи комфорт і високий рівень оснащення. Йому сміливо можна довіряти в будь-яких ситуаціях.

Land Rover Defender / © landrover.ua

Land Rover Defender 110

Більше, ніж кросовер. Land Rover Defender 110 — повноцінний всюдихід для тих, хто дійсно планує використовувати авто для подорожей і пригод. Defender поєднує практичність, прохідність і характер справжнього «позашляховика з історією».

Mercedes-Benz G-Class

Справжня легенда, а не звичайний автомобіль. Автівка не претендує на економічність, зате вражає розкішшю, впізнаваним дизайном і прохідністю. Від потужного G63 до сучасного електричного G580 — в лінійці є варіант на будь-який смак.

Ford Ranger

Ford Ranger

Сучасний пікап, що здатний бути універсальним: підходить і для роботи, і для повсякденного сімейного використання. Він просторий, зручний та демонструє впевненість як на трасі, так і в умовах бездоріжжя.

Ineos Grenadier

Нова модель авто вже знайшла прихильників. Це гарний позашляховик для поціновувачів олдскульного стилю, адаптований до сучасних вимог. Не найкращий вибір для сімейних поїздок, але ідеальний для далеких мандрівок і екстриму.

Нагадаємо і про топ-10 дешевих кросоверів. Дивіться їх у списку з фото.

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