П’ять прихованих функцій авто, які можуть врятувати життя

Автомобіль / © Pixabay

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Сучасні автомобілі буквально нашпиговані технологіями, про які багато водіїв навіть не здогадуються. Деякі з них, приховані від очей, можуть стати справжнім рятівним колом у критичній ситуації. Експерт з автомобільної безпеки розкрив п’ять таких функцій, які повинен знати кожен водій.

Про це пише SUV News.

Відключення подушки безпеки для дитини

Якщо ви встановлюєте дитяче крісло на передньому сидінні, завжди розгортайте його назад, обличчям до спинки сидіння. Найважливіше — відключити фронтальну подушку безпеки пасажира. Це запобігає серйозним травмам дитини, чий організм ще не здатен витримати силу удару подушки.

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Поворотний сонцезахисний козирок

Не всі знають, що сонцезахисний козирок у вашому авто може не лише опускатися, а й повертатися до бічного вікна. Це надзвичайно зручно, коли сонце сліпить вас збоку, наприклад, на сході чи заході.

Нічний режим дзеркала заднього виду

Багато салонних дзеркал заднього виду оснащені спеціальною антибліковою функцією. Вона активується важелем знизу дзеркала і запобігає засліпленню водія яскравим світлом фар автомобілів, що рухаються позаду.

Екстрене гальмування електронним ручним гальмом

У разі відмови основної гальмівної системи, електронне стоянкове гальмо може стати вашим рятівником. Натисніть та утримуйте кнопку активації електронного «ручника» протягом кількох секунд. Автомобіль поступово сповільниться, автоматично увімкнувши аварійні сигнали.

Блокування задніх дверей для дітей

Ця функція є обов’язковою для сімейних автівок. Вона дозволяє заблокувати задні двері таким чином, щоб їх неможливо було відчинити зсередини. Завдяки цьому діти не зможуть випадково відчинити двері під час руху, що забезпечить їхню безпеку.

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Ці приховані функції можуть здатися незначними, але знання про них може стати вирішальним у непередбачених ситуаціях. Перевірте, чи є такі функції у вашому авто, і вивчіть, як ними користуватися, адже це може врятувати життя.

До слова, в авто є маловідома кнопка, яка економить гроші. Йдеться про систему Start-Stop, яку активує кнопка з «А» в колі. Це дозволяє зменшити обсяг шкідливих викидів та економить до 1 л пального на 100 км.