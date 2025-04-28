Під час купівлі автомобіля варто брати із собою магніт: експерти пояснили, для чого він потрібен

Купівля автомобіля / © Associated Press

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Купівля автомобіля з пробігом — завжди гра на удачу. Під блискучим шаром фарби може ховатися важка аварійна історія, а продавці часто докладають усіх зусиль, аби приховати сліди минулих ушкоджень. Як не стати жертвою обману? Один із найпростіших і найдоступніших способів виявити проблему — взяти із собою на огляд звичайний холодильниковий магніт.

Про це пише 360ua.

Кузов нового автомобіля виготовлений із металу, який має магнітні властивості. Якщо машина потрапляє в ДТП і зазнає серйозних пошкоджень, пошкоджені частини або замінюють неоригінальними (іноді пластиковими) деталями, або ремонтують за допомогою великої кількості шпаклівки. Ані пластик, ані товстий шар шпаклівки магніт не притягує.

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Прикладіть магніт до різних частин кузова: дверей, крил, капота, даху. Якщо магніт тримається впевнено — деталь, скоріш за все, оригінальна. Якщо падає або взагалі не прилипає — є привід задуматися: можливо, тут була серйозна реставрація або встановлено замінник замість заводської запчастини.

На що звернути увагу:

Рівномірність прилипання по всій площині.

Несподівані ділянки, де магніт «ковзає» або відпадає.

Відмінності між однаковими частинами кузова (наприклад, одне крило тримає магніт, інше — ні).

Магнітний тест — не абсолютний доказ. Іноді навіть оригінальні металеві деталі можуть мати товстий шар фарби чи шпаклівки після незначного ремонту, що ослаблює магнітне зчеплення. Тому використовуйте цей метод як частину комплексної перевірки, а не як єдиний критерій.

Проста річ, як магніт із холодильника, може врятувати вас від серйозних витрат і розчарувань. Перед покупкою обов’язково використовуйте його разом із візуальним оглядом, діагностикою фарбового шару і перевіркою історії авто.

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