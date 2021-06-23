Під стиль Volkswagen: у Мережі представили, яким може бути кросовер ЛАЗ

Під стиль Volkswagen: у Мережі представили, яким може бути кросовер ЛАЗ

Наразі ця модель доступна лише в рендерних зображеннях.

Як відомо, компанія ЛАЗ , відома своїми автобусами. Утім, зараз вона перебуває у вкрай плачевному стані.

Змінити ситуацію, що склалася, здатний повний перегляд сфери діяльності. Точніше, відмова від випуску автобусів і запуск виробництва легкових автомобілів. Зміна концепції повинна привести до появи першого повноцінного паркетника

Так, незалежний дизайнер представив серію рендерів, які показують зовнішність нового кросовера ЛАЗ-695 2021-2022, передає Naavtotrasse.

Представлена ним новинка відрізняється компактними розмірами і дизайном, стилізованим під моделі Volkswagen. Настільки виражена схожість наштовхує на думку, що новинка від ЛАЗ може базуватися на німецькій платформі MQB.

Відповідно, під капотом даного кросовера, можливо, розмістять 1,4-літровий турбований двигун, який використовується на багатьох бюджетних моделях марки Volkswagen. Його максимальна потужність в залежності від версії досягає 125 або 150 к.с. У першому випадку агрегат поєднується з 6-ступінчастою механічною КПП, у другому – з 7-діапазонним "роботом".

naavtotrasse.ru

Незважаючи на заявлену схожість, новий кросовер ЛАЗ відрізняється рядом унікальних рис. Перш за все, це стосується переднього бампера, в який дизайнер вмонтував 2 широких повітрозабірника, злегка поглиблених всередину. Також представлена ​​модель виділяється високим кліренсом, що побічно свідчить на користь непоганих позашляхових якостей. Корма у даної новинки теж стилізована під моделі Volkswagen. Але на відміну від них, у кросовера ЛАЗ ззаду розташовані стандартні ліхтарі великого розміру.

naavtotrasse.ru

Крім зазначеного турбомотора кросовер ЛАЗ-695 2021-2022 може отримати наддувний агрегат об’ємом 1 літр. Його максимальна віддача досягає 116 к.с. Цей двигун вже встановлюється на T-Roc і Taos – дві порівняно недорогі новинки Volkswagen.

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