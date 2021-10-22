Підготовка автомобіля до зими: водіям розповіли, коли та як часто потрібно перевіряти і змінювати гальмівну систему

Підготовка автомобіля до зими: водіям розповіли, коли та як часто потрібно перевіряти і змінювати гальмівну систему

Це допоможе уникнути серйозних проблем.

Автомобілістам розповіли, коли та як часто потрібно перевіряти і змінювати гальмівну систему в машині.

Відповідні поради дали фахівці Bosch.

Так, у весняно-літній період навантаження на гальмівну систему зростає пропорційно збільшенню добового пробігу і середньої швидкості. Природно, що гальмівні колодки зношуються більше. Тому під час підготови машини до зміни сезону необхідно перевірити стан колодок, дисків і роботу всієї системи в цілому.

Багато сучасних автомобілів оснащені спеціальними електричними датчиками, які активують індикатор на приладовій панелі, коли виявляють знос гальмівних колодок. Існують також механічні датчики зношення – коли товщина колодки досягла мінімального рівня датчик у вигляді дужки видають звук, дряпаючи поверхню гальмівного диска.

Зазначається, що під час візуального огляду орієнтуватися потрібно на товщину фрикційного матеріалу – 3-4 мм вважаються суттєвою ознакою зносу фрикційної накладки. Як правило, гальмівні колодки змінюються у 2 рази частіше, ніж гальмівні диски, кожні 30-60 тисяч км пробігу. Інтервали між замінами залежать від стилю водіння і дорожніх умов.

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Окрім того, активна їзда, часте й інтенсивне гальмування в гірській місцевості або на міських дорогах, важкі вантажі та корозія створюють навантаження на гальмівну систему. На компоненти системи впливає волога і хімічні реагенти. Кожен раз, коли ви відвідуєте СТО, необхідно перевірити колодки. Крім того, обов'язково потрібно перевіряти справність гальмівної системи та всіх її компонентів перед далекою дорогою, особливо, якщо ви плануєте їхати в гори.

Також під час заміни колодок необхідно перевірити стан тросів, шлангів та супортів. Важливо очистити всі необхідні поверхні та деталі гальмівних механізмів від бруду. Старі, іржаві або дефектні компоненти можуть звести до нуля всі старання по заміні колодок. На напрямні колодок і супортів (в залежності від конструкції) рекомендується наносити антикорозійну протишумові мастило. Перевірте стан гальмівної рідини та за необхідності повністю замініть її. Після виконання всіх робіт необхідно "прокачати" гальма та переконатися в їхній ефективній роботі.

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