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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Підготовка авто до літа: які системи потребують уваги у квітні-травні

Літній сезон вимагає більше турботи про авто.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Автомобіль

Автомобіль

Літній сезон обіцяє не лише сонце та відпустки, а й нові випробування для вашого авто. Якщо ви вже подбали про основне — замінили шини, мастило і пройшли ТО — зверніть увагу на інші важливі аспекти: систему охолодження, кондиціонер, гальма та електроніку. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів у дорозі.

Про це розповів співробітник СТО пише SUV News.

Повне очищення елементів підвіски

Експерти наголошують: після зимового сезону на компонентах ходової частини — зокрема, на важелях, арках і в щілинах шасі — накопичується чимало агресивних речовин, як-от дорожні реагенти, пісок і сіль. Вони сприяють утворенню корозії й пошкоджують гумові деталі. Тому весняне глибоке очищення підвіски — ефективний спосіб продовжити термін її служби та запобігти дорогим ремонтам.

Догляд за системою охолодження

У спекотний період система охолодження працює у посиленому режимі, і будь-які забруднення радіатора можуть спричинити перегрів мотора. Фахівці рекомендують не обмежуватись промиванням лише зовнішньої частини радіатора, а провести також очищення елементів кліматичної системи. Такий підхід забезпечить надійну роботу двигуна та кондиціонера навіть у найспекотніші дні.

Хімчистка кузова та моторного простору

Після зимових доріг на кузові часто лишаються складні забруднення: бітум, металева стружка, технічні домішки. Звичайна мийка з цим не впорається — потрібне професійне очищення за допомогою спеціальних засобів. Те саме стосується і моторного відсіку: ретельна хімчистка допоможе зберегти його справність та естетичний вигляд. Важливо обирати сервіси з доброю репутацією та досвідом у таких процедурах.

Окрім того, водіям радять нанести на лобове скло спеціальне водовідштовхувальне покриття перед початком літнього сезону. Воно покращує видимість під час дощу й підвищує безпеку водіння в несприятливу погоду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як власноруч замінити колесо в автомобілі та не вскочити в халепу.

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