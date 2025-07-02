Підготовка авто до відпустки: головні поради перед подорожами влітку

Автомобіль / © Pixabay

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З початком літнього сезону дедалі більше українців вирушають у подорожі власними авто. Але морський пісок, гірські серпантини чи бездоріжжя в глухих селах можуть перетворити відпочинок на дорогу пригоду до СТО.

Про це пише Ampercar.

Регіональний технолог міжнародної мережі автосервісів поділився практичними порадами, як правильно підготувати машину до подорожей — аби уникнути перегріву, корозії, поломки трансмісії та проблем із гальмами.

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Що врахувати, якщо їдете на море

Основні небезпеки — пісок, сіль та спека. Пісок може потрапити в супорти, дверні механізми та салонні фільтри. Гальма починають свистіти, а склопідіймач — заїдати.

Після поїздки обов’язково слід промити днище і гальмівну систему, а перед поїздкою — перевірити колодки й супорти. Сіль та вологе морське повітря активізують корозію, тому рекомендується нанести антикорозійне покриття на кузов і обробити контакти.

Спека підвищує ризик перегріву двигуна та трансмісії, особливо якщо рівень рідин — «на межі». Перевірте стан охолоджуючої системи, антифризу, масла. І не залишайте в машині ні дітей, ні тварин, ні каністр з пальним — навіть на кілька хвилин.

Як підготувати авто до гірських маршрутів

У горах головне — надійна гальмівна система. Колодки мають бути не «придатні», а ідеальні, без найменшого зносу. Рідина — не старша за два роки. Всі з’єднання мають бути герметичними.

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Особливу увагу слід приділити коробці передач — особливо якщо у вас варіатор. Такі трансмісії не люблять перегріву та різких змін навантаження. Перед поїздкою доцільно заміна масла у коробці.

Для авто з МКПП обов’язково перевірити зчеплення — у гірському заторі слабке зчеплення швидко вийде з ладу.

Що врахувати, якщо прямуєте в глушину чи бездоріжжя

У поїздці, де найближче СТО може бути за сотні кілометрів, потрібно провести повну діагностику — особливо підвіски. Амортизатори, кульові опори, сайлентблоки та втулки стабілізатора мають бути в справному стані.

Шини — із глибоким протектором і відповідні сезону. Обов’язкова повноцінна запаска, а не «докатка». У багажнику мають бути компресор, ремкомплект, домкрат.

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Крім цього, варто взяти набір запчастин, які не купиш у сільській крамниці: масло, охолоджуюча рідина, фільтри, запобіжники, лампочки, запасне реле, хомути, ізолента.

Готувати авто до подорожі слід так само ретельно, як і бронювати готель. Від цього залежить не лише комфорт, а й безпека всієї подорожі.

Нагадаємо, в гонитві за зручністю водії використовують перехідники у прикурювач для заряджання ґаджетів. Це звична справа: смартфон завжди під рукою, заряджання йде — начебто все добре. Але фахівці попереджають: така економія може обернутися дорогим ремонтом і серйозними проблемами з електрикою автомобіля.