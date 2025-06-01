В США заарештували підлітка за ймовірне проникнення у 121 автомобіль за одну ніч / © Pixabay

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В США заарештували 16-річного підлітка за ймовірний злом 121 автівки за одну ніч. Поліція знайшла в нього викрадені речі, численні кредитні картки та ключі від десятків автомобілів, проте згодом відпустила хлопця.

Про це йдеться у Carscoops.

Хлопець за ніч зламав 121 автомобіль, але не поніс покарання.

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Спочатку його таки заарештувала поліція штату Меріленд, адже він, ймовірно, зламував 121 автомобіль за одну ніч.

Правоохоронцям вдалося встановити особу підозрюваного. Вони також обшукали його помешкання в Белтсвіллі.

«Підозрюваний підліток мав при собі різні кредитні картки та ключі від викраденого автомобіля, який він використовував для їзди вулицями міста. Окрім цього, правоохоронці згодом знайшли ключі від інших 25 автомобілів», — повідомили в поліції.

Підлітка взяли під варту, і йому будуть пред’явлені звинувачення у крадіжці транспортного засобу, а також у кількох випадках крадіжки з автомобіля. Поліцейські також зазначили, що двох його спільників було встановлено та заарештовано.

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Однак, згодом хлопця відпустили, оскільки Департамент у справах неповнолітніх штату Меріленд наказав його звільнити. Там заявили, що підліток не мав попередньої судимості, не скоїв насильницького злочину та не становить ризику втечі.

Тож підозрюваний пробув під вартою лише 5 годин.

Тим часом стало відомо, як вберегти авто від крадіжки. Це можна зробити за допомогою простого і доступного лайфгаку.

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