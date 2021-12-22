Пікап Ford, який "підірвав" ринок продажу, навчили заряджати електромобілі будь-яких брендів: відео

Також йому можна "довірити" й побутову техніку.

Електропікап Ford F-150 Lightning тепер може самостійно заряджати будь-які "зелені" автомобілі.

Про це повідомляє Carscoops.

Пристрій на борту електричних Ford F-150 забезпечує швидкість заряджання змінним струмом другого рівня (240В/32А). За годину воно здатне поповнити запас енергії Mustang Mach-E з батареєю ємністю 88 або 91 кіловат-годину на 32 кілометри шляху, а Ford E-Transit - на 16 кілометрів. Сам F-150 Lightning за той самий час отримає від іншого F-150 Lightning заряд, якого вистачить на 21 кілометр.

Як вважають у Ford, цього цілком достатньо для екстреної допомоги власникам електрокарів на дорогах дістатися додому або на найближчу зарядну станцію.

Водночас, процес відносно простий, оскільки все, що потрібно зробити, це підключити адаптер живлення до шнура Ford Mobile Power Cord, а потім підключити його до вантажівки. Останній працює з будь-яким електромобілем із портом зарядки J1772, тому можливість зарядки між автомобілями не обмежується моделями, виробленими концерном Ford.

Додамо, що Ford F-150 Ligthning дебютував у травні 2021 року. Він став найдинамічнішим у серії, залишивши посади своїх побратимів із двигунами внутрішнього згоряння.

Базова модель отримала у своє розпорядження стандартну батарею та двигун потужністю 426 к.с. У версії з АКБ збільшеної місткості потужність мотора буде досягати 563 к.с. Автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" за 4,5 секунди, має вантажопідйомність 900 кг та здатний буксирувати за собою причіп вагою 4,5 тонни.

Раніше Ford F-150 Lightning тестував навіть президент США Джо Байден.

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