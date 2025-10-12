забуття в гаражі / © УНІАН

Реклама

Американські поціновувачі класики знову сколихнули автомобільний світ, знайшовши у штаті Канзас справжню капсулу часу. Йдеться про кабріолет Chrysler New Yorker 1958 року, який простояв у звичайному гаражі без руху цілих 36 років.

Про надзвичайно цінну знахідку повідомив YouTube-канал McCandless Collection.

Цей автомобіль є не просто старим кабріолетом, а винятковим раритетом. У 1958 році було випущено лише 666 таких кабріолетів, але через жахливу антикорозійну обробку кузовів у 50-х роках більшість із них швидко іржавіли та перетворилися на металобрухт. За оцінками колекціонерів, до наших днів дожило лише близько десяти екземплярів.

Реклама

Чому цей екземпляр особливий?

Виявлений Chrysler New Yorker, який не виїжджав на дороги з 1989 року, зберігся на диво добре. Це заслуга єдиного власника, який дбайливо ставився до машини. Автомобіль не має іржі, салон і кузов перебувають у непоганому стані, а хромовані елементи зберегли свій вигляд. Єдине, що довелося замінити, — це м’який дах, який зносився від часу.

Фото McCandless Collection.

Пробіг кабріолета становить лише 91,7 тисячі кілометрів — мізерний показник для автомобіля, якому майже 70 років. Новий власник ухвалив рішення не робити повної реставрації, а залишити машину в автентичному стані «як є». Це ідеальне рішення, оскільки колекційна оригінальність цінується набагато вище, ніж блискучий, але «перероблений» вигляд.

Розкіш і міць епохи

Chrysler New Yorker 1958 року символізує епоху, коли американські авто були втіленням розкоші:

оснащення: кабріолет мав на той час «космічні» опції: кондиціонер, електросклопідіймачі та радіо, коли більшість авто ще комплектувалася ручними склопідіймачами.

двигун: під капотом реве легендарний 6,4-літровий V8 Hemi потужністю 345 к.с. у парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Така потужність у 1958 році була справжнім монстром.

Ця знахідка — справжня капсула часу, яка збереглася в робочому стані. Для колекціонерів це справжнє золото: один із десяти вцілілих екземплярів, з оригінальними деталями та підтвердженою історією. Очікується, що ціна цього унікального Chrysler на аукціоні може сягнути сотень тисяч доларів.

Реклама

Нагадаємо, чим насправді заправляють на АЗС. Експерти пояснили, чому сучасний А-95 має мало спільного з якісним пальним минулого.