Після півстолітнього простою "ожив" 75-річний автомобіль (фото)

У США вдалося завести купе DeSoto Custom 1950 року, яке понад 50 років простояло під відкритим небом у дворі приватного будинку. Автомобіль втратив задні крила, його салон практично зруйнувався, кузов сильно проржавів, а крізь капот навіть проріс кущ.

Про це пише wheel-news із посиланням на AtomicEraMotors.

Попри занедбаний стан, рядний шестициліндровий мотор об’ємом 3,9 л та потужністю 112 к.с. запустили після мінімального обслуговування: заміни акумулятора, очищення та ремонту стартера. Машина навіть змогла проїхати кілька метрів своїм ходом.

Фото: скрин відео AtomicEraMotors

Виробництво моделі DeSoto Custom тривало з 1941 по 1952 рік. Бренд, що належав корпорації Chrysler, остаточно зник у 1961-му. Сьогодні такі автомобілі є справжніми раритетами й цінуються колекціонерами.

«Я люблю старі автомобілі та роботу з ними. Мені подобається стара школа, з ними легше та дешевше працювати. Мої особисті автомобілі — це Jeep Grand Cherokee Laredo 96 року та Chevy C1500 94 року. Я знаю, що вони не такі вже й старі, але порівняно з цими новими сучасними автомобілями, я залишу свої, до того ж за них платять без жодних платежів, лол. Продовжуйте чудову роботу», — похвалив автора відео один з підписників.

