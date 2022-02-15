Пив шампанське та розмовляв по відеозв'язку: поліція Великої Британії затримала водія фургону

Чоловік вирішив зробити собі свято та порушив кілька десятків правил.

Цікава ситуація сталась у Північному Йоркширі. Там водій фургону вирішив порушити всі правила керування автомобілем.

Чоловік пив шампанське, розмовляв по телефону та навіть спілкувався по відеозв’язку і все це за кермом робочого фургону. Про це повідомляє видання Motor1.

Як повідомляє Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) кожного року на дорозі гине 3 тисячі водії саме через те, що вони відволікаються від дороги. Тож, дії цього хлопця були дуже ризиковані.

Звісно, поки чоловік був зайнятий своїм смартфоном та пляшкою шампанського він на повному ходу влетів в інший автомобіль. Ну і звісно почав втікати з місця події та майже не спричинив ще одне ДТП.

Треба зазначити, що саме це і стало приводом перегляду відео з реєстратора. Там вже поліцейські побачили, чим саме був зайнятий водій під час руху. В результаті порушник отримав 8 місяців в’язниці та звільнення з роботи. Також, його позбавили водійських прав на 32 місяці.

Поліцейські запевнили, що водію пощастило, що він нікого не травмував, тоді проблеми були б значно серйозніші. Тож, за кермом відволікатись не варто.

Нагадаємо, що у Польщі вщент розтрощили рідкісну Ferrari.