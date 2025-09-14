- Дата публікації
Півстоліття під замком: культовий спорткар епохи NASCAR виявили у новому стані (фото)
Торги відбудуться 25 жовтня 2025 року у місті Богарт, штат Джорджія.
У США на аукціон Richmond Auctions готують до продажу справжню легенду епохи NASCAR — Plymouth Superbird 1970 року з пробігом лише 7 965 миль.
Про це йдеться на autoevolution.
Цей екземпляр — напів-«виживший» (semi-survivor), що ніколи не проходив реставрації, але має повну документацію. Авто зберегло рідкісне заводське фарбування Lime Light Green FJ5 (виготовлено лише 65 машин у цьому кольорі), оригінальний двигун 440 Six-Barrel та 4-ступеневу «механіку» — все з «matching numbers». Найцікавіше, що протягом 47 років автомобіль залишався у власності дилера, не був зареєстрований на приватних осіб та зберігався у колекції в Огайо.
До авто додається унікальний пакет документів: оригінальний стікер із ціною $4 643,70, заводський «build sheet», сертифікат походження (MCO) та навіть золоте свідоцтво Chrysler UROE (Unrestored Original Equipment), яке підтверджує автентичність. У 2017 році ця машина вже з’являлась на eBay із ціною $350 000 у форматі «Buy It Now».
Легенда «крилатих воєн» NASCAR
Наприкінці 1960-х автоспорт у США перетворився на поле експериментів з аеродинамікою. Першим був Dodge Charger Daytona (1969), а вже за рік з’явився Plymouth Superbird — більш витончена й стабільна версія для перемог і для того, щоб утримати у команді зірку NASCAR Річарда Петті.
Усього у 1970 році випустили 1 935 Superbird:
1 084 — з мотором 440 4-barrel
716 — із 440 Six-Barrel
135 — із легендарним 426 Hemi
Попри тріумф на треку, продажі в автосалонах ішли важко — клієнти не поспішали купувати машину з «носом-ракетою» та гігантським антикрилом. Часто дилерам доводилося знижувати ціну або навіть знімати аеродинамічні елементи.
Чому цей екземпляр унікальний
Багато «супербердів» втратили оригінальність через тюнінг чи корозію. Цей же автомобіль зберіг первісний вигляд: рідкісний колір, оригінальний силовий агрегат, мінімальний пробіг та повний ланцюжок автентичних документів. Для колекціонерів це важливіше за «ідеальну реставрацію» — адже справжність не підробиш.
На ринку подібні моделі коливаються від $221 000 до $245 000. Проте з урахуванням пробігу менше 8 000 миль, сертифікації, рідкісного кольору й унікальної історії, експерти прогнозують, що ця машина може перевищити середньоринкові оцінки. Для порівняння: у 2024 році «Lemon Twist Yellow» Superbird продали за $266 000, інший Six-Barrel — за $261 000.
Після 1970 року NASCAR обмежила використання «крилатих» машин, фактично заборонивши їх у змаганнях. Саме тому Superbird і Daytona залишилися не просто рідкісними авто, а символами короткої, але яскравої ери американського автоспорту.
Тепер цей Plymouth Superbird 1970 року стане головною зіркою осіннього аукціону Richmond Auctions, де разом з ним підуть з молотка і інші легенди, включно з Dodge Charger Daytona.
