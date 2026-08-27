Плутанина на дорозі: чому водіїв збиває з пантелику знак із літерою H

Дорожні знаки з літерою Н збивають водіїв з пантелику / © Фото з відкритих джерел

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Світові дорожні служби використовують стандартизовані дорожні знаки, проте звичайна літера H регулярно створює серйозну плутанину серед водіїв в різних країнах. Правильне трактування цього символу безпосередньо залежить від кольору фону та країни перебування.

Про справжнє призначення цього специфічного дорожнього знака у різних державах пише evz.ro.

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Гідранти у Великій Британії

На території Великої Британії стандартний жовтий знак із чорною літерою H позначає точне розташування пожежного гідранта. Цей вказівник відіграє критично важливу роль для рятувальників, адже комунальники ховають більшість джерел водопостачання глибоко під землею.

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Деякі з таких табличок додатково містять цифри для зазначення технічних параметрів. Вони безпомилково підказують пожежникам точний діаметр водопровідної труби та відстань до води у метрах. Саме тому правила суворо забороняють водіям перекривати цю зону автомобілями, оскільки затримка під час гасіння вогню гарантує катастрофічні наслідки.

Лікарні у США та зупинки в Німеччині

У Сполучених Штатах Америки та Канаді квадратний синій щит із білою літерою H традиційно вказує на лікарню. Такий єдиний стандарт допомагає місцевим жителям та туристам миттєво зорієнтуватися в екстреній ситуації на дорозі.

Натомість у Німеччині жовтий круглий щит із зеленою літерою H у зеленому колі позначає зупинку громадського транспорту (від німецького слова Haltestelle). Відповідно, під час подорожей Європою кермувальникам варто уважно придивлятися до кольорів, щоб не отримати штраф за неправильне паркування.

Що означає візуальний двійник в Україні

Українські водії також регулярно зустрічають на автошляхах знаки з візуально ідентичною кириличною літерою Н, яка позначає національні дороги. Всі ці стандарти розмітки та дорожні знаки маршрутів опубліковані у довіднику Green Way.

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Літера Н разом із відповідними цифрами завжди має білий колір і розміщується на яскравому червоному фоні. Цей маршрутний вказівник допомагає кермувальникам орієнтуватися між великими містами та не має жодного відношення до екстрених служб чи медичних установ.

Нагадаємо, в Іспанії на дорогах з’явився новий дорожній знак «2+», незнання якого може призвести до значних фінансових втрат для водіїв і туристів. Цей знак позначає спеціальну смугу руху, якою дозволено їхати не всім автомобілям.

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