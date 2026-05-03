Податок на авто можуть перерахувати: що потрібно знати водіям

В Україні власники авто можуть ініціювати перерахунок транспортного податку у разі виявлення помилок у нарахуваннях. Податкова служба зобов’язана відреагувати у визначені строки.

Про це пише «Судово-юридична газета».

Якщо платник виявив розбіжності у податковому повідомленні-рішенні, він має звернутися до контролюючого органу за місцем реєстрації та подати відповідну заяву разом з оригіналами підтвердних документів. Йдеться, зокрема, про невідповідність даних щодо транспортного засобу, ставки податку або нарахованої суми.

Згодом податкова перевіряє інформацію і, у разі підтвердження помилки, зобов’язана здійснити перерахунок протягом десяти робочих днів. У такому випадку платнику надсилають нове податкове повідомлення-рішення, а попередній документ автоматично скасовується.

Така процедура передбачена наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року №5, який регулює порядок обліку податків і зборів.

Раніше йшлося про те, що в Україні можуть запровадити щомісячний податок для власників електромобілів — до 4 тисяч гривень залежно від вартості авто. Ініціатива має на меті вирівняти податкове навантаження між власниками електрокарів і машин з двигунами внутрішнього згоряння. За словами народного депутата Сергія Нагорняка, нині електромобілі фактично користуються податковими пільгами та дешевшою електроенергією, тому новий підхід може передбачати градацію платежів залежно від класу авто. Водночас остаточного рішення ще немає, ініціативу планують доопрацьовувати.

