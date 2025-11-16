Податок на авто: від якого місяця нараховується, якщо купівля і реєстрація не збіглися

Транспортний податок для власників авто / © unsplash.com

Реклама

Якщо ви придбали авто в одному місяці, а зареєстрували його в іншому, податок на транспорт нараховується не від місяця покупки, а від місяця реєстрації.

Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, як визначається місяць нарахування транспортного податку, якщо дата покупки автомобіля і його державної реєстрації різняться, передає «Судово-юридична газета».

Відповідно до пункту 267.1.1 статті 267 Податкового кодексу України, платниками податку виступають фізичні та юридичні особи, включно з нерезидентами, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями. Оподатковуваний об’єкт — авто віком до п’яти років та з середньоринковою вартістю понад 375 мінімальних зарплат станом на 1 січня звітного року (пункт 267.2.1 статті 267 ПКУ).

Реклама

Важливо, що право власності на авто вважається набутим з моменту його державної реєстрації. Тобто, якщо ви купили машину в одному місяці, а зареєстрували в іншому, податок починає нараховуватися з місяця реєстрації.

Тож навіть якщо купівля та реєстрація не збігаються, платити податок потрібно починаючи саме з того місяця, коли автомобіль офіційно став вашим.

Нагадаємо, раніше водіям пояснили, чи можна їздити з тріщиною на склі. Хоча ПДР прямо не забороняють рух, ДСТУ має обмеження.