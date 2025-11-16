ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
151
Час на прочитання
1 хв

Податок на авто: від якого місяця нараховується, якщо купівля і реєстрація не збіглися

Головне управління ДПС в Одеській області — про терміни сплати транспортного податку при різних датах купівлі та реєстрації авто.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Податок на авто: від якого місяця нараховується, якщо купівля і реєстрація не збіглися

Транспортний податок для власників авто / © unsplash.com

Якщо ви придбали авто в одному місяці, а зареєстрували його в іншому, податок на транспорт нараховується не від місяця покупки, а від місяця реєстрації.

Головне управління ДПС в Одеській області роз’яснило, як визначається місяць нарахування транспортного податку, якщо дата покупки автомобіля і його державної реєстрації різняться, передає «Судово-юридична газета».

Відповідно до пункту 267.1.1 статті 267 Податкового кодексу України, платниками податку виступають фізичні та юридичні особи, включно з нерезидентами, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями. Оподатковуваний об’єкт — авто віком до п’яти років та з середньоринковою вартістю понад 375 мінімальних зарплат станом на 1 січня звітного року (пункт 267.2.1 статті 267 ПКУ).

Важливо, що право власності на авто вважається набутим з моменту його державної реєстрації. Тобто, якщо ви купили машину в одному місяці, а зареєстрували в іншому, податок починає нараховуватися з місяця реєстрації.

Тож навіть якщо купівля та реєстрація не збігаються, платити податок потрібно починаючи саме з того місяця, коли автомобіль офіційно став вашим.

Нагадаємо, раніше водіям пояснили, чи можна їздити з тріщиною на склі. Хоча ПДР прямо не забороняють рух, ДСТУ має обмеження.

Дата публікації
Кількість переглядів
151
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie