Покупцям новинки Toyota доведеться чекати на своє авто чотири роки: компанія не встигає задовольнити попит

Покупцям новинки Toyota доведеться чекати на своє авто чотири роки: компанія не встигає задовольнити попит

За місяць компанія зібрала 20 тисяч замовлень на машину.

Покупцям нового Toyota Land Cruiser доведеться чекати на його доставку чотири роки.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Позашляховик став настільки популярним, що компанія не встигає задовольнити попит на деякі комплектації. Крім того, ситуацію погіршує дефіцит чіпів.

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Початок прийому замовлень стартував 2 серпня, і з того часу автовиробник вже зібрав 20 000 бронювань. Близько 90% покупців у Японії обирають комплектації ZX та GR Sport, і вони доставляються найдовше.

Також все ускладнило те, що Toyota протягом останнього місяця частково не будувала Land Cruiser через відсутність запчастин. Це впливає на доступність моделі у всьому світі, а не тільки в Японії.

Наприклад, Австралія отримує лише демонстраційні автомобілі для дилерів, а одиниці для продажу клієнтам надійдуть туди пізніше.

Ще у серпні Toyota повідомила, що попит на позашляховик такий високий, що його вистачить на перші 12 місяців виробництва. Навіть тоді повідомлялося, що на автомобіль доведеться чекати щонайменше рік.

Раніше повідомлялося, що оновлену версію Toyota Land Cruiser розбили майже одразу після купівлі.

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