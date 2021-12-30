Polar TRV встановили світовий рекорд з найшвидшої мандрівки до Південного полюсу

Їм вдалося подолати складний шлях усього за 39 годин та 54 хвилини.

Концепт всюдиходу Polar Expedition Concept реалізували у життя. Його не тільки презентували, а він вже встиг встановити новий світовий рекорд.

На цьому автомобілі здійснили найшвидшу подорож сушею до Південного полюсу. Про це повідомляє видання Autoevolution.

Базою для Polar Expedition стала звичайна Toyota Tacoma 2010 року. Її повністю перепрацювали для того, щоб автомобіль міг відчувати себе впевнено навіть в екстремальних умовах, та без проблем дістатись до Південного полюсу.

Цей автомобіль також виконав дуже важливу місію – він завершив поїздку, в той день, коли 100 років тому здійснили першу вдалу спробу дістатись до Південного полюсу.

Дизайн автомобіля зроблений таким чином, щоб він міг проїхати будь де і не пошкодити панелі кузова. Тож, завдяки всі модифікацій, команді вдалося подолати відстань 1113 км усього за 39 годин та 54 хвилини. Наприклад 100 років тому, така експедиція зайняла майже 2 місяці.

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Під капотом у цього “звіра” двигун на 4 літри з нагнітачем, який видає 380 кінських сил. Для того, щоб не перейматись за пальне, інженери встановили бак на 1500 літрів. Звісно в умовах мерзлоти, двигуну знадобилась додаткова система обігріву, кабіну також довелося ізолювати, щоб зберегти тепло. Будівництво цього “снігового монстра” коштувало 400 тисяч доларів (приблизно 10 800 000 грн).

Найцікавіше те, що цей автомобіль пройшов тернистий шлях від звичайної ідеї до справжнього автомобіля рекордсмена.

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