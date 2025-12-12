Поліція може оштрафувати навть без порушення руху: про що забувають водії

Патрульна поліція / © Shutterstock

Реклама

Навіть уважні та дисципліновані водії можуть отримати штраф уже під час першої зупинки поліцією — і не через порушення швидкості чи небезпечні маневри. Юристи звертають увагу: підставою для покарання часто стає формальність, яку багато хто вважає дрібницею.

Про це повідомило видання «Твоя МАШИНА».

Йдеться про відсутність обов’язкових документів за кермом. Закон вимагає, щоб водій механічного транспортного засобу мав при собі водійське посвідчення відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію авто та поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Сам факт того, що документи оформлені, але залишилися вдома, не звільняє від відповідальності.

Реклама

У такому разі поліція має право оштрафувати водія на 425 гривень. Як пояснюють юристи, ключовим є саме фізична або цифрова наявність документів під час перевірки. Виходом може стати застосунок «Дія», де доступні електронні версії водійського посвідчення та техпаспорта.

Юрист Олександр Скарбенко зазначає, що водії часто щиро дивуються штрафу, адже не порушували правил руху. Втім, відсутність документів за кермом уже вважається порушенням, навіть якщо вона тимчасова.

Водночас штраф можна і варто оскаржувати, якщо сама зупинка авто була незаконною. Юристи нагадують: поліцейський зобов’язаний чітко назвати підставу для зупинки транспортного засобу, а їх перелік визначений законом і є вичерпним. Якщо цих вимог не дотримано, подальші дії щодо водія можуть бути визнані неправомірними.

Також підставами для скасування штрафу можуть стати процесуальні порушення — наприклад, якщо водієві не роз’яснили його права або не надали жодних доказів порушення. У таких випадках фахівці радять не зволікати й оскаржувати постанову в суді.

Реклама

Нагадаємо, на СТО рахунок за ремонт може зрости на кілька тисяч гривень лише через одну фразу водія. Механік із 17-річним досвідом пояснив, чому цього ніколи не слід озвучувати.