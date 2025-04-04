Поліція нагадала водіям про важливе правило дорожнього руху: подробиці

Поліція нагадала водіям, коли потрібно вмикати поворотники, та яке покарання передбачене за порушення

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Поліція нагадала водіям про важливість використання світлових покажчиків повороту під час керування автомобілем.

Про це повідомили в патрульній поліції Київської області.

За даними поліції, водії зобов’язані подавати сигнал покажчиками повороту у таких випадках:

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перед початком руху та зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом чи розворотом.

Сигнал необхідно подавати заздалегідь: у населених пунктах – за 50-100 м, а поза містом – за 150-200 м. Після завершення маневру поворотник слід вимкнути негайно.

Штраф за порушення

Нещодавно у Борисполі поліція зафіксувала порушення: водій автомобіля Volkswagen T-Roc не увімкнув поворотник на перехресті вулиць Київський Шлях та Бежівка.

Поліцейські зупинили автомобіль та винесли постанову за порушення правил користування попереджувальними сигналами (ст. 122 КУпАП).

Правоохоронці закликають водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та вмикати сигнали повороту, адже це знижує ризик аварій та забезпечує безпеку на дорозі.

Нагадаємо, з настанням теплої погоди автомобілістам рекомендують змінювати зимові шини на літні. Це важливо не лише для збереження ресурсу покришок, а й для безпеки руху, адже зимова гума у спеку має гірше зчеплення з дорогою. В Україні поки що немає штрафів за використання зимових шин у теплу пору року, однак це може змінитися.