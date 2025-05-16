Поліція не може зупиняти авто без причини: що робити, якщо інспектор порушує закон

Поліція / © Facebook/Патрульна поліція України

Реклама

Поліцейські не мають права зупиняти автомобіль просто так — це заборонено статтею 35 Закону України «Про Національну поліцію». Підстави для перевірки мають бути чіткими: порушення ПДР, технічна несправність авто або інші обґрунтовані причини.

Про це повідомило видання Wheelnews.

Патрульний зобов’язаний чітко назвати своє прізвище, посаду та звання, показати посвідчення на вимогу водія й одразу пояснити, чому зупинив авто. Якщо інспектор ігнорує ці вимоги, відмовляється ідентифікувати себе або не називає причину перевірки — його дії є протиправними.

Реклама

У таких випадках водії можуть негайно телефонувати на 102, вимагати приїзду іншого екіпажу або подавати скаргу до керівництва поліції чи прокуратури. Якщо порушення підтвердиться, поліцейському загрожує дисциплінарне покарання.

Раніше ми писали, які вживані авто до 5 років найпопулярніші в Україні.