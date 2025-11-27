Поліція просить відкрити багажник: юристи пояснили, коли це законно, а коли ні

Юристи пояснили, коли поліція має право оглядати авто без ухвали суду / © wikimedia.org

Реклама

В Україні поверхнева перевірка автомобіля поліцією дозволена лише у визначених законом випадках. За словами юристів, інспектор не може вимагати огляду машини лише «за власним бажанням» — процедура має чіткі правила та обмеження.

Про це йдеться на uamotors.

Поверхневий огляд — це лише візуальна перевірка салону чи багажника, без відкривання особистих речей і проникнення всередину авто. Для такої дії не потрібна ухвала суду, однак мають бути законні підстави.

Реклама

Закон передбачає три випадки, коли поліція може вимагати огляд:

існує обґрунтована підозра, що в транспортному засобі перебуває правопорушник;

авто може містити заборонені, небезпечні або незаконні предмети;

машина могла бути використана під час злочину або перебуває у місці, де можливе правопорушення.

Інспектор зобов’язаний повідомити водію конкретну причину огляду та послатися на відповідну норму закону. Формулювання на кшталт «є підозра» без пояснень не є підставою — водій має право вимагати уточнення.

Юристи наголошують, що відмова від незаконної поверхневої перевірки не є порушенням.

Під час законної процедури водієві рекомендують залишатися спокійним, самостійно відкривати багажник або дверцята салону та фіксувати весь процес на відео. Поліцейський не має права торкатися майна або заходити в машину, якщо ситуація не є екстреною.

Реклама

У разі перевищення повноважень дії правоохоронця можна оскаржити. Суд може визнати перевірку незаконною, скасувати складені документи та притягнути інспектора до відповідальності. Фахівці радять фіксувати всі порушення, тримати пасажирів поруч та звертатися до адвоката, який допоможе подати заяву до ДБР або прокуратури.

Нагадаємо, ці 5 базових навичок, щоб заощадити на СТО та не залежати від механіків. Таке обслуговування автомобіля не лише зменшує залежність від автомеханіків, але й дарує впевненість на дорозі.