Польща почала виписувати тисячні штрафи водіям з України: хто під загрозою

Від 1 жовтня 2025 року українські водійські посвідчення недійсні для громадян України, які проживають у Польщі понад 180 днів.

Про це повідомляє inkorr.

Водіям, які не обміняли документи на польські, загрожує штраф до 2000 злотих (близько 22 800 грн).

Ця зміна пов’язана з закінченням терміну дії постанови, яка дозволяла українським біженцям користуватися національними посвідченнями водія без обов’язкової заміни.

Як легалізувати своє право на керування автомобілем

Обмін українського посвідчення на польське

Цей варіант доступний для водіїв, чиї українські права є дійсними та відповідають вимогам Віденської конвенції про дорожній рух. Процедура не вимагає повторного складання іспитів.

Для обміну потрібні:

Оригінал українського посвідчення водія.

Переклад документа, виконаний присяжним перекладачем.

Документ, що підтверджує легальне перебування в Польщі (наприклад, PESEL UKR або Карта побиту).

Медична довідка від польського лікаря.

Квитанція про сплату адміністративного збору (близько 100 злотих).

Запит про автентичність прав до консульської установи України в Польщі (його робить чиновник чиновник, який відповідає за видачу польського посвідчення).

Якщо обмін неможливий, українцям доведеться пройти повний курс навчання в польській автошколі та скласти теоретичний та практичний іспити у Воєводському осередку дорожнього руху (WORD).

Вартість такого навчання становить від 2500 до 3500 злотих (30 000 — 42 000 грн).

Наслідки ігнорування нових вимог

Водіння з недійсним посвідченням може призвести до проблем зі страховими компаніями у випадку ДТП або навіть до конфіскації автомобіля. Також варто мати на увазі обов’язкову наявність страхового поліса «Зелена карта» для пересування територією Польщі та інших країн ЄС.

Нагадаємо, в Україні спростили отримання водійських прав певної категорії. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, що дозволяє на період воєнного стану отримувати водійські права категорії СЕ без обов’язкового річного стажу водіння вантажівок категорії С.