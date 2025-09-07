Українців у Польщі чекають штрафи за керування авто: що змінюється з 1 жовтня

Водійські посвідчення / © Еxpress

Від 1 жовтня українці, які мешкають у Польщі, можуть опинитися під загрозою серйозних покарань за керування автомобілем. Причина в тому, що закінчує дію спеціальна постанова, яка дозволяла користуватися українськими водійськими посвідченнями на території країни.

Про це пише uamotors.

Якщо документ не буде продовжено, кожен, хто після пів року перебування у Польщі не замінить свої національні права на польські, ризикує отримати штраф у розмірі 2000 злотих, тобто близько 22,8 тис. грн. Польське законодавство чітко визначає норму: іноземці зобов’язані провести заміну документів після 180 днів постійного перебування, інакше їх вважають порушниками правил дорожнього руху.

Скасування постанови може стати проблемою для десятків тисяч українських водіїв. У соціальних мережах уже жартують, що бюджет Польщі значною мірою наповнюється завдяки подібним штрафам, проте для тих, хто реально опиниться в такій ситуації, це може перетворитися на фінансову катастрофу. Поліція проводить регулярні перевірки документів, тож імовірність отримати мандат дуже висока.

Для порівняння: в Україні теж існує система штрафів, але суми набагато менші. Наприклад, за порушення природоохоронних норм — незаконний збір грибів, ягід, горіхів чи інших дикорослих рослин без спеціального дозволу (лісового квитка) — доведеться сплатити від 17 до 51 грн. Якщо ж йдеться про посадових осіб, то розмір штрафу коливається від 51 до 119 грн.

Хоча українські суми виглядають символічними в порівнянні з польськими, обидва приклади демонструють одне: і в Україні, і за кордоном діють чіткі правила, і недотримання їх може мати неприємні наслідки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські водійські права в Польщі дійсні лише до 185 днів перебування або до моменту, коли людина отримує тимчасовий чи постійний вид на проживання (Karta pobytu, PESEL UKR). Статус PESEL UKR продовжений до 30 вересня 2025 року. Після цієї дати українцям дається 6 місяців, щоб обміняти права на польські, інакше загрожує штраф.