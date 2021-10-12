Помилка співробітника змусила Ford відкликати популярний позашляховик

У нього неочікувано виявили проблеми із подушками безпеки.

Ford відкличе позашляховик Bronco 2021 року через помилку складальника подушок безпеки.

Про це повідомляє сайт Autoevolution.

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Їхнім постачальником була компанія Joyson Safety Systems, яка раніше належала горезвісній Takata. Вона почала перевіряти подушки ще у серпні і неочікувано виявила, що у разі аварії їхній вентиляційний отвір відкривався передчасно, і це може збільшити ризик травмування пасажирів.

Під час подальших оглядів ейрбергу з'ясувалося, що він був складений одним із шести співробітників, які займалися подушками безпеки. Під час цього він робив помилку, яка не відповідає задуму конструкції.

Проблемні ейрберги були встановлені на 553 примірниках Ford Bronco, виготовлених з 18 липня до 17 серпня на Мічіганському складальному заводі. Водночас компанія не отримала жодних повідомлень про нещасні випадки чи травми, пов'язані з цим дефектом.

Раніше повідомлялося, що Ford призупинив приймання замовлень на позашляховик, який "підірвав" ринок продажу.

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