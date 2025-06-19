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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Помилка при паркуванні, що скорочує життя шин удвічі — як її уникнути

Поширена помилка багатьох водіїв — залишати колеса вивернутими на бордюр. Це спричиняє нерівномірне зношування шин і скорочує їхній термін служби.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Багато автомобілістів уважно контролюють тиск у шинах, глибину протектора та уникають вибоїн, щоб продовжити термін служби гуми. Втім, існує менш відома, але дуже поширена помилка, яка може скоротити життя шин удвічі. Головним «ворогом» у цьому випадку є паркувальний бордюр і неправильне положення передніх коліс.

Про це пише «Автопілот».

Коли автомобіль паркується з вивернутими колесами, які впираються в бордюр, шина нерівномірно деформується в точці контакту з твердою поверхнею. Це призводить до концентрованого навантаження на невелику ділянку боковини та протектора, викликаючи постійне напруження навіть у нерухомому стані.

Таке навантаження сприяє прискореному зношуванню гуми, появі мікротріщин у корді та руйнуванню внутрішньої структури шини. В результаті шини швидше втрачають свої технічні характеристики, знижується безпека руху, а водії змушені замінювати їх удвічі частіше.

Експерти радять перед тим, як залишити автомобіль, завжди вирівнювати колеса, уникаючи їхнього контакту з бордюром у вивернутому положенні. Це просте правило допоможе зберегти шини довше та забезпечить безпечнішу експлуатацію автомобіля.

Нагадаємо, в Україні водіям заборонили ремонтувати, обслуговувати або мити свої автомобілі у дворах, на вулицях та в інших громадських місцях. Тепер такі дії вважаються порушенням правил благоустрою населених пунктів і можуть призвести до штрафів.

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