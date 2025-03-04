Понад 1000 гривень штрафу за одну перегорілу лампочку: водіям нагадали вимоги ПДР

Водія не можуть оштрафувати за відсутність підсвічування номерного знака, якщо несправність виникла в дорозі.

Правила дорожнього руху в Україні вимагають забезпечити видимість та читабельність номерних знаків з відстані не менше 20 метрів, зокрема й у темний час доби. Для цього в автомобілях слугує підсвічування номерних знаків. Якщо лампочка, яка освітлює номерний знак, перегорить, це може бути підставою для штрафу розміром 1190 гривень (ч. 1 ст. 121-3 КпАП України).

Про це пише "Автотема".

Однак, поліцейські не можуть просто зупинити автомобіль і оштрафувати водія за відсутність підсвічування номерного знака. Перш ніж це зробити, патрульні повинні довести, що несправність існувала ще до початку руху.

Водії повинні перевіряти технічний стан автівки перед поїздкою. У випадку, коли проблема з підсвічуванням номера виникла в дорозі, правоохоронці повинні лише попередити водія про несправність, яку він не бачить, а покарати за це не можуть.

У разі виникнення суперечливої ситуації пі час спілкування з патрульною поліцією, юристи радять:

пояснювати ситуацію максимально спокійно;

повідомити представників поліції, якщо підсвічування перестало працювати в дорозі;

вимагати доказів: поліція має довести, що несправність існувала до початку руху;

за відсутності доказів провини оскаржити штраф у суді.

Водіям також радять перевіряти зовнішнє освітлення автомобіля перед поїздкою, щоб уникнути неприємних ситуацій. Крім того, необхідно пам'ятати, що закон буде на боці водія, якщо немає безперечних доказів порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, українських водіїв штрафують на 16 000 гривень за неочікуване порушення. Якщо у водійському посвідченні вказано про проблеми із зором, керування без окулярів може призвести до значного штрафу.

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