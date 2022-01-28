Понад дві тисячі "коней" на двох: у Мережі показали битву Tesla Model S Plaid та Lucid Air (відео)

Понад дві тисячі "коней" на двох: у Мережі показали битву Tesla Model S Plaid та Lucid Air (відео)

Результат перегонів досить незвичайний.

Два електричні титани зустрілись на треку. Tesla Model S Plaid та Lucid Air виставили на дрег-перегони.

Блогери з YouTube-канала DragTimes виклали відео перегонів і треба зазначити, що воно дійсно вражає, адже в них на двох більш ніж 2 тисячі кінських сил потужності.

Один з учасників – це творіння Ілона Маска Tesla Model S Plaid. В цю “електричку” втиснули відразу три електродвигуна, які видають 1020 кінських сил. Така потужність трошки додала ваги – знаряджена маса авто 2192 кг. Щоб утримати всю потужність, тут передбачено систему повного приводу. До першої сотні авто вистрілює за 1.99 секунди.

Опонентом Tesla став - Lucid Air Performance. Тут трохи інша система, в рух електрокар приводять два електромотори, які видають 1111 “коней”. Та треба зауважити, хоч потужності більше, але і маса авто також чимала – 2375 кг. Тож, до сотні він розганяється за 2.5 секунди.

Для того, щоб все було по чесному, блогери провели чотири заїзди . В трьох з них, включаючи старт з ходу лідером була Tesla Model S Plaid. Що цікаво, електромобілю від Ілона Маска навіть не знадобилося вмикати дрег-режим, для того, щоб з легкістю обігнати опонента.

Коли водій Lucid Air Performance вимкнув активний лаунч-контроль, автомобіль почав себе зовсім по іншому поводити і четвертий заїзд він переміг, позбавивши себе поразки в “суху”.

Нагадаємо, що нещодавно винахідник встановив на електромобіль Tesla три реактивні двигуни: Мережа шокована.