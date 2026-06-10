Понад мільйон Jeep можуть загорітися: які моделі та чому відкликає виробник

Jeep Wrangler

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Компанія Jeep оголосила про відкликання понад 1,1 мільйона автомобілів через ризик загоряння. Власникам частини моделей рекомендують тимчасово паркувати транспортні засоби надворі до усунення несправності.

Про це повідомило видання motor1.com.

Відкликання поширюється на Jeep Wrangler та Gladiator 2021–2025 років випуску. Причиною стала проблема з електричним з’єднанням насоса електрогідравлічного підсилювача керма. У компанії пояснили, що під час виробництва деяких роз’ємів могло виникнути розтягування клем, через що електричний контакт став менш надійним.

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За даними автовиробника, це може спричинити підвищений електричний опір у вузлі, що, своєю чергою, здатне призвести до перегріву та займання. Серед можливих ознак несправності називають втрату підсилювача керма або появу повідомлення про необхідність його обслуговування.

У Jeep повідомили, що перевірку можливого дефекту розпочали у травні 2023 року. Через рік розслідування припинили через невелику кількість зафіксованих випадків. Однак у серпні 2024-го його поновили після надходження повідомлень про збільшення кількості інцидентів.

У вересні того ж року Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розпочала власне розслідування пожеж у моторному відсіку Wrangler та Gladiator 2021–2023 років випуску. У травні 2025 року Stellantis виявила виробничу помилку, а в квітні 2026-го після додаткових досліджень підтвердила, що проблема пов’язана з неналежним електричним з’єднанням.

Компанія заявила, що їй відомо про один випадок травмування, який може бути пов’язаний із цією несправністю. Повідомлення про відкликання власники почнуть отримувати в липні. Автовиробник проведе перевірку автомобілів і за потреби відремонтує або замінить відповідні деталі.

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