ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
2 хв

Понад пів мільйона авто BMW можуть загорітись на ходу: які моделі у "чорному" списку

Власникам BMW варто перевірити свої автомобілі: концерн оголосив про глобальну кампанію з відкликання машин через ризик раптового загоряння. Проблема стосується широкого спектра моделей — від седанів 3-ї серії до кросоверів X6.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Логотип BMW

BMW відкликає небезпечні машини по всьому світу / © apnews.com

Німецький автовиробник BMW розпочав масштабну кампанію з технічного обслуговування, яка охопить сотні тисяч транспортних засобів у різних країнах. Причиною термінових заходів стала несправність у системі запуску двигуна, що за певних умов може спричинити займання автомобіля під час руху.

Про деталі виявленого дефекту та перелік моделей, які підлягають перевірці, повідомляє видання Bild.

У чому небезпека

Інженери BMW виявили, що після великої кількості запусків двигуна у магнітному перемикачі (тяговому реле) стартера виникає підвищений знос. Це може призвести до того, що машина перестане заводитися, або, що гірше, станеться коротке замикання з локальним перегрівом.

«У найгіршому випадку це призведе до пожежі в транспортному засобі під час експлуатації», — попереджають у компанії.

Водіїв просять звертати увагу на запах диму під час руху або зупинки. Головна рекомендація до візиту на сервіс: не залишайте автомобіль із працюючим двигуном без нагляду.

Які моделі потрапили під відкликання

Проблема стосується автомобілів, у яких встановлено реле стартера, вироблене в період із липня 2020 по липень 2022 року. До списку ризику потрапили:

  • 2 Series Coupé;

  • 3 Series, 4 Series, 5 Series (різні варіанти);

  • 6 Series Gran Turismo;

  • 7 Series (седани);

  • Кросовери X4, X5, X6;

  • Родстери Z4.

Під відкликання можуть потрапити навіть старіші авто, якщо їм замінювали стартер під час ремонту на дефектну запчастину. Власникам рекомендують перевірити свій автомобіль за VIN-кодом на офіційному сайті BMW.

Нагадаємо, власники електромобілів часто скаржаться на різкий розкид цін на зарядних станціях навіть у межах одного міста. Експерт пояснив, чому зарядити електрокар так дорого.

Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie