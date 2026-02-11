Понад пів мільйона авто BMW можуть загорітись на ходу: які моделі у "чорному" списку

BMW відкликає небезпечні машини по всьому світу / © apnews.com

Німецький автовиробник BMW розпочав масштабну кампанію з технічного обслуговування, яка охопить сотні тисяч транспортних засобів у різних країнах. Причиною термінових заходів стала несправність у системі запуску двигуна, що за певних умов може спричинити займання автомобіля під час руху.

Про деталі виявленого дефекту та перелік моделей, які підлягають перевірці, повідомляє видання Bild.

У чому небезпека

Інженери BMW виявили, що після великої кількості запусків двигуна у магнітному перемикачі (тяговому реле) стартера виникає підвищений знос. Це може призвести до того, що машина перестане заводитися, або, що гірше, станеться коротке замикання з локальним перегрівом.

«У найгіршому випадку це призведе до пожежі в транспортному засобі під час експлуатації», — попереджають у компанії.

Водіїв просять звертати увагу на запах диму під час руху або зупинки. Головна рекомендація до візиту на сервіс: не залишайте автомобіль із працюючим двигуном без нагляду.

Які моделі потрапили під відкликання

Проблема стосується автомобілів, у яких встановлено реле стартера, вироблене в період із липня 2020 по липень 2022 року. До списку ризику потрапили:

2 Series Coupé;

3 Series, 4 Series, 5 Series (різні варіанти);

6 Series Gran Turismo;

7 Series (седани);

Кросовери X4, X5, X6;

Родстери Z4.

Під відкликання можуть потрапити навіть старіші авто, якщо їм замінювали стартер під час ремонту на дефектну запчастину. Власникам рекомендують перевірити свій автомобіль за VIN-кодом на офіційному сайті BMW.

