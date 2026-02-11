- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 2 хв
Понад пів мільйона авто BMW можуть загорітись на ходу: які моделі у "чорному" списку
Власникам BMW варто перевірити свої автомобілі: концерн оголосив про глобальну кампанію з відкликання машин через ризик раптового загоряння. Проблема стосується широкого спектра моделей — від седанів 3-ї серії до кросоверів X6.
Німецький автовиробник BMW розпочав масштабну кампанію з технічного обслуговування, яка охопить сотні тисяч транспортних засобів у різних країнах. Причиною термінових заходів стала несправність у системі запуску двигуна, що за певних умов може спричинити займання автомобіля під час руху.
Про деталі виявленого дефекту та перелік моделей, які підлягають перевірці, повідомляє видання Bild.
У чому небезпека
Інженери BMW виявили, що після великої кількості запусків двигуна у магнітному перемикачі (тяговому реле) стартера виникає підвищений знос. Це може призвести до того, що машина перестане заводитися, або, що гірше, станеться коротке замикання з локальним перегрівом.
«У найгіршому випадку це призведе до пожежі в транспортному засобі під час експлуатації», — попереджають у компанії.
Водіїв просять звертати увагу на запах диму під час руху або зупинки. Головна рекомендація до візиту на сервіс: не залишайте автомобіль із працюючим двигуном без нагляду.
Які моделі потрапили під відкликання
Проблема стосується автомобілів, у яких встановлено реле стартера, вироблене в період із липня 2020 по липень 2022 року. До списку ризику потрапили:
2 Series Coupé;
3 Series, 4 Series, 5 Series (різні варіанти);
6 Series Gran Turismo;
7 Series (седани);
Кросовери X4, X5, X6;
Родстери Z4.
Під відкликання можуть потрапити навіть старіші авто, якщо їм замінювали стартер під час ремонту на дефектну запчастину. Власникам рекомендують перевірити свій автомобіль за VIN-кодом на офіційному сайті BMW.
Нагадаємо, власники електромобілів часто скаржаться на різкий розкид цін на зарядних станціях навіть у межах одного міста. Експерт пояснив, чому зарядити електрокар так дорого.