Понад тисячу "коней" та 500 км запасу ходу: китайці готують надпотужний електровсюдихід

Автомобіль до першої сотні розганяється менш ніж за 5 секунд.

Компанія Dongfeng запускає серію потужних та якісних електричних позашляховиків. Їх будуть позначати кодовою літерою “М”.

Ці автомобілі побудовано на платформі електричного позашляховика MORV, який компанія розробила раніше. У серію автомобілі підуть 2023 року. Про це повідомляє видання CarNewsChina.

Першою новинкою стане автомобіль М18. Найголовніша його фішка – двигун. Він видає шалену потужність у 1070 кінських сил. До першої сотні він вистрілює менш ніж за 5 секунд. Такому потужному двигуну потрібна і чимала батарея, тут також все непогано. Від одного заряду автомобіль проїде 500 кілометрів. Як запевняє виробник, швидка зарядка зможе поповнити запас 140-кіловатної батареї усього за 27 хвилин.

Будівництво проєкту вже розпочалося 18 січня. Для того, щоб збирати такі електромобілі, компанії доведеться побудувати нову велику фабрику. Коли виробництво заводу буде закінчено, планується виробництво 20 тисяч позашляховиків на рік. Потім фабрику та конвеєри планують розширити, і тоді потужності повинні збільшитися до 50 тисяч авто за рік. Маркетологи компанії заклали доволі амбіційні показники з продажу автомобілів – 4160 одиниць на місяць.

Треба зазначити, що велика кількість китайських брендів розпочала виробництво великих потужних електричних позашляховиків. Та компанія Dongfeng зробила розумний “хід”. Вони взяли дизайн від старенького та усіма улюбленого Hummer H1, додали йому сучасне та потужне начиння і все – бестселер готовий.

Нагадаємо, що на український ринок виходить один із найбільших китайських автовиробників.