Попит зріс на 350%: оновлена версія найпопулярнішого кросовера серед українців б'є рекорди продажу

Вона офіційно була презентована влітку 2021 року.

Найпопулярніший кросовер серед українців KIA Sportage б'є рекорди з продажу на ринку Південної Кореї.

Про це повідомляє The Korean Car Blog.

Зазначається, що попит на оновлену версію цієї моделі зріс на 354,8%. Приріст із жовтнем поточного року також значний — 77,1%. Згідно з свіжим звітом компанії за листопад, кросовер став найпопулярнішою моделлю KIA на домашньому ринку.

Рестайлинговий варіант KIA Sportage розійшовся в листопаді в кількості 7 540 екземплярів і обігнав за обсягами продажу у Південній Кореї головного конкурента Hyundai Tucson, який теж порівняно нещодавно змінив покоління. Кросовер KIA залишив позаду і Hyundai Grandeur (6 764), а також інші автомобілі місцевих марок: Sonata (4 845), Palisade (4 448), KIA Sorento (4 447), Genesis G80 (4 263) та KIA K8 (4 128).

На внутрішньому ринку Південної Кореї кросовер пропонується з 1,6-літровим бензиновим T-GDI, що видає 180 кінських сил, дволітровим дизелем GDI на 186 сил, а також з гібридною установкою на базі двигуна 1.6 з комбінованою віддачею 230 сил.

В Україні KIA Sportage доступний за ціною від 532 321 грн. Саме ця модель стала найпопулярнішою на українському ринку нових машин за підсумками листопада.

Додамо, що початкова версія нового KIA Sportage була презентована влітку. Пізніше з'явилися версії для ринку Європи та для США.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, яка є альтарнатива KIA Sportage на ринку.