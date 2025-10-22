Популярні авто 2025 року, які приховують безліч недоліків: антирейтинг від експертів

Nissan Pathfinder

Популярність бренду не завжди гарантує надійність авто. Експерти журналу Consumer Reports проаналізували моделі, які активно продаються у 2025 році, але мають суттєві недоліки. До списку потрапили гібриди, електрокари та навіть люксові седани, які через технічні проблеми або невдалий дизайн можуть розчарувати власників.

Про це повідомило видання slashgear.

Ford Escape Hybrid (2025)

Гібрид Ford Escape демонструє хороші показники економії пального — 42 милі на галон у місті (приблизно 5,6 л пального на 100 км, — Ред.) та 36 на трасі (6,5 літра на 100 км), однак це чи не єдина його перевага. Авто отримало чимало критики через якість салону — замість шкіри використано тканину та вініл, а більшість елементів виготовлені з пластику. Через це інтер’єр виглядає дешевше порівняно з конкурентами.

Крім того, Ford уже відкликав понад 20 тисяч кросоверів через проблеми з акумуляторами. Також раніше фіксували витоки оливи та помилки в роботі камери заднього огляду. Усе це ставить під сумнів довгострокову надійність моделі, попри її популярність.

Nissan Pathfinder (2025)

Модель Pathfinder відома суперечливою історією — у попередніх поколіннях часто виходила з ладу трансмісія, виникали збої двигуна та проблеми з ланцюгом ГРМ. Після оновлення у 2021 році виробник замінив коробку передач на дев’ятиступеневу, що тимчасово покращило ситуацію та повернуло продажі.

Проте версія 2025 року все ще не позбавлена недоліків. Більшість комплектацій мають потужність лише 284 к.с., що обмежує можливості авто на складній місцевості. Відгуки також вказують на слабкий відгук керма і застарілу мультимедійну систему, яка поступається аналогам у конкурентів, зокрема Hyundai Palisade.

Mercedes-Benz GLC (2025)

У червні 2025 року Mercedes-Benz відкликав понад 90 тисяч кросоверів GLC через дефект С-стійки кузова. Виявилося, що елемент не забезпечує достатнього захисту під час аварії, що підвищує ризик травм пасажирів.

Крім цього, власники повідомляють про неідеальну плавність ходу: гальма працюють із затримкою, а мультимедійна система з великим екраном має складне меню та дублює функції на кермі через сенсорні кнопки, що збиває з пантелику.

Chrysler Pacifica Hybrid (2025)

Pacifica Hybrid — одна з найпопулярніших моделей мінівенів, але й одна з найбільш проблемних. За останні роки Chrysler кілька разів оголошував масштабні відкликання.

Серед них — помилки в гальмівній системі та гідравліці через ненадійне кріплення супорта, що може призвести до втрати контролю над керуванням. Також у 2022–2025 роках компанія відкликала понад 250 тисяч мінівенів Pacifica та Voyager через дефект подушок безпеки, які могли не спрацювати при зіткненні.

Окрім технічних питань, нова Pacifica втратила свою фірмову перевагу — систему складання сидінь другого ряду Stow ’n Go, що було однією з причин її популярності.

Chevrolet Blazer EV (2025)

Після серії збоїв у 2024 році General Motors вдалося зменшити кількість проблем у моделі Blazer EV. Однак повністю уникнути їх не вдалося. У 2025 році компанія відкликала близько 40 тисяч електрокросоверів через дефект електропаркувального гальма, який заважав вивести авто з паркінгу або спричиняв помилки в системі.

Навіть без технічних несправностей Blazer EV поступається конкурентам — запас ходу у більшості повнопривідних версій становить лише 283 милі (близько 455 км), що менше, ніж у Cadillac Lyriq. Також модель не підтримує Apple CarPlay і Android Auto, що може розчарувати користувачів.

Volkswagen Jetta (2025)

Компанія Volkswagen оновила дизайн Jetta, зробивши її зовнішність сучаснішою, але технічно модель майже не змінилася. Під капотом залишився 1,5-літровий турбодвигун потужністю 158 к.с. — цього недостатньо, щоб конкурувати з іншими авто у класі.

До того ж механічна коробка передач тепер доступна лише у спортивній версії GLI, що зменшує привабливість моделі для прихильників класичного керування. Пластиковий салон та слабка динаміка також не додають переваг.

Mercedes-Benz C-Class (2025)

Ще одна модель Mercedes потрапила до рейтингу через проблеми з гальмівною системою. Водії повідомляють, що автоматичне гальмування може спрацьовувати без видимих причин, створюючи ризик ДТП.

Крім того, спостерігається затримка у роботі педалі гальма та «порожнє» відчуття під час кермування. Хоча салон, як і раніше, виконаний із високоякісних матеріалів, задній ряд виявився тісним, а комфорт під час руху нижчий, ніж очікують покупці люксового седана.

