Популярна помилка водіїв: чому неправильне кріплення телефона шкодить авто

Оскільки водіям заборонено тримати телефон в руці, коли вони за кермом, то зараз можна знайти великий вибір спеціальних тримачів.

Більшість водіїв закріплюють смартфон на приладовій панелі автомобіля, найчастіше – по центру. Однак експерти застерігають: така звичка може призвести до певних проблем.

Про це пише "Твоя Машина".

Збої в клімат-контролі. Сучасні автомобілі оснащені датчиками температури, які регулюють роботу кліматичної системи. Якщо телефон перегрівається через постійну роботу або тепле повітря з дефлекторів, датчики можуть отримувати хибні дані. Це призводить до некоректної роботи клімат-контролю та неправильного розподілу повітря в салоні.

Пошкодження смартфона. Постійний вплив гарячого чи холодного повітря може пошкодити акумулятор телефону. Взимку, коли тепле повітря безперервно дме на пристрій, батарея може здутися або навіть детонувати.

Відволікання уваги. Розміщення телефона по центру панелі змушує опускати погляд, що збільшує ризик аварійної ситуації. Експерти рекомендують кріпити смартфон на рівні очей, наприклад, у зоні лобового скла, але так, щоб він не заважав огляду дороги.

Тож, обираючи місце для навігатора, варто враховувати безпеку руху та збереження автомобіля і гаджета.

Нагадаємо, з настанням весни автомобіль потребує ретельної діагностики, адже зимові умови залишають свій відбиток на стані ключових вузлів та систем. Холод, реагенти та дорожній бруд можуть пошкодити окремі деталі, тому важливо своєчасно перевірити машину, щоб уникнути несправностей у теплий період.

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